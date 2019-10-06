FOTOGALLERY – Visti alla prima domenica di “Ottobrando” 2019

Caricato nella categoria Attualita da Redazione Scomunicando.it il 06/10/2019

Alcuni scatti che raccontano questa domenica, la prima, di Ottobrando a Floresta. A rappresentare il governo regionale l’assessore Edy Bandiera. Visti tra gli stand anche gli onorevoli Edda Bucalo e Giuseppe Catalfamo.

Nonostante le bizze del tempo – certamente non invitare – tanta gente ad affollare i punti di degustazione di questo grande street food siciliano.

Si andrà avanti per gli altri tre week end di ottobre. Tra gli appuntamenti di oggi da annotare l’annullo speciale filatelico dedicato a questa quindicesima edizione, e il “salone del gusto” a cura di SlowFood Sicilia e delle scuole alberghiere del territorio.

La fotogallery

        

Il programma che verrà:

 

SABATO 12 OTTOBRE

DALLE 15 ALLE 19,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

I LABORATORI DEL GUSTO. ELABORAZIONI GASTRONOMICHE E DEGUSTAZIONI SUL TEMA DEL GIORNO: SUINO NERO DEI NEBRODI, SALUMI E CARNE.

A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE

DOMENICA 13 OTTOBRE

DALLE ORE 10,00 APERTURA STAND

SAPORI DEL GIORNO: XVI SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI 

ORE 9:30 –TREKKING. “ALLE SORGENTI DELL’ALCANTARA CON IL CAI”

ORE 10,00\14,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

SHOW COOKING A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE SUL “GUSTO DEL GIORNO”

ORE 12,00\12,30 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

TALK SHOW AMBIENTALE. A CURA DELLA CEA

ORE 15,00\17,00 – SALA CONFERENZE PALAZZO LANDRO SCALISI

WORKSHOP A CURA DELLA SEZIONE CAI DI MESSINA DAL TITOLO “PAESAGGIO, NATURA E BIODIVERSITÀ NELLE ESCURSIONI DEL CAI SUI MONTI NEBRODI”

ORE 16,00 – LABORATORIO DEL GUSTO – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA. SUINO NERO DEI NEBRODI (SALUMI E CARNE) A CURA SLOWFOOD SICILIA

ANIMAZIONE SUL CORSO – BALLI CARAIBICI – SPECIAL GUEST: LA FANFARA DEI BERSAGLIERI DELL’ETNA.

SABATO 19 OTTOBRE

DALLE 15,00 ALLE 19,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

I LABORATORI DEL GUSTO. ELABORAZIONI GASTRONOMICHE E DEGUSTAZIONI SUL TEMA DEL GIORNO:

“FUNGHI, FRUTTI E GRANI ANTICHI“ A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE

DOMENICA 20 OTTOBRE

DALLE ORE 10,00 APERTURA STAND

SAPORI DEL GIORNO: XVII SAGRA DEI FUNGHI

ORE 10,00\14,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

SHOW COOKING A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE SUL “GUSTO DEL GIORNO”

ORE 11,30 – PALAZZO LANDRO SCALISI, PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARE REALIZZATO DALL’ UNITÀ OPERATICA DI EMODINAMICA DEL P.O.DI PATTI. A CURA DELL LIONS CLUB DI PATTI

ORE 12,00\12,30 -MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

TALK SHOW AMBIENTALE “ECONOMIA CIRCOLARE … IO NON RIFIUTO”. A CURA DELLA CEA

DALLE ORE 16,00 –  MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

LABORATORIO DEL GUSTO: “GRANI ANTICHI E FUNGHI” A CURA SLOWFOOD SICILIA

ANIMAZIONE SUL CORSO CON LA PARTECIPAZIONE DI GRUPPI COUNTRY. SPECIAL GUEST: LA FANFARA DEI BERSAGLIERI DELL’ETNA

SABATO 26 OTTOBRE

DALLE 15,00 ALLE 19,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA – I LABORATORI DEL GUSTO.

ELABORAZIONI GASTRONOMICHE E DEGUSTAZIONI SUL TEMA DEL GIORNO: “PROVOLA E MIELE” A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE

DOMENICA 27 OTTOBRE

DALLE ORE 10,00 APERTURA STAND

SAPORI DEL GIORNO: XXXIX SAGRA DELLA PROVOLA

ORE 10,00\14,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

SHOW COOKING A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE SUL “GUSTO DEL GIORNO”

ORE 12,00\12,30 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

TALK SHOW AMBIENTALE: “IL TERZO SETTORE PER L’AMBIENTE” .A CURA DELLA CEA

ANIMAZIONE SUL CORSO – SPECIAL GUEST: …I CIRCENSI

ORE 11,30 – PALAZZO LANDRO SCALISI

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CONFARTIGIANATO 2020

DALLE ORE 16,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

LABORATORIO DEL GUSTO : “PROVOLA DEI NEBRODI E MIELE DI APE SICULA NERA” A CURA SLOOWFOOD SICILIA

LE SCUOLE “ALBERGHIERE” CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO SONO QUELLE DI BROLO, RANDAZZO, MILAZZO, SANTO STEFANO, SANT’AGATA MILITELLO CON LA PARTECIPAZIONE DELL’AMIRA (ASSOCIAZIONE MAÎTRES ITALIANI RISTORANTI ED ALBERGHI)

ACCOGLIENZA A CURA DELL’ISTITUTO BORGHESE FARANDA DI PATTI

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