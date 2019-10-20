OGGI A OTTOBRANDO – Tra degustazioni, stand enogastronomici, SlowFood, Ambiente e “Salute”. Le foto di ieri
Una domenica dedicati ai funghi.. con tante novità tra musica country e bersaglieri.
Intanto ieri a cura dell’Amira (ASSOCIAZIONE MAÎTRES ITALIANI RISTORANTI ED ALBERGHI) si sono potuti degustare, al museo contadino, una serie di piatti tutti a base di funghi. Oggi si replica.
Gli altri appuntamenti: appuntamenti.
Oggi 20 ottobre 2019, nelle piazze italiane saranno organizzate “Le Piazze della Prevenzione Sismica“ con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica. Anche oggi a Floresta ne daremo testimonianza durante Ottobrando Ambiente 2019 a Tutti i visitatori delle Mostre Didattico Naturalistiche!
ED ALLE ORE 11,30 APALAZZO LANDRO SCALISI, PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARE REALIZZATO DALL’UNITÀ OPERATICA DI EMODINAMICA DEL P.O.DI PATTI. A CURA DELL LIONS CLUB DI PATTI.
Le foto e il dettaglio del programma.
DOMENICA 20 OTTOBRE
DALLE ORE 10,00 APERTURA STAND
SAPORI DEL GIORNO: XVII SAGRA DEI FUNGHI
ORE 10,00\14,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
SHOW COOKING A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE SUL “GUSTO DEL GIORNO”
ORE 11,30 – PALAZZO LANDRO SCALISI, PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARE REALIZZATO DALL’ UNITÀ OPERATICA DI EMODINAMICA DEL P.O.DI PATTI. A CURA DELL LIONS CLUB DI PATTI
ORE 12,00\12,30 -MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
TALK SHOW AMBIENTALE “ECONOMIA CIRCOLARE … IO NON RIFIUTO” A CURA DELLA CEA
DALLE ORE 16,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
LABORATORIO DEL GUSTO: “GRANI ANTICHI E FUNGHI” A CURA SLOWFOOD SICILIA
ANIMAZIONE SUL CORSO CON LA PARTECIPAZIONE DI GRUPPI COUNTRY. SPECIAL GUEST: LA FANFARA DEI BERSAGLIERI DELL’ETNA
L’appuntamento del quarto weekend prevede:
SABATO 26 OTTOBRE
DALLE 15,00 ALLE 19,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA – I LABORATORI DEL GUSTO.
ELABORAZIONI GASTRONOMICHE E DEGUSTAZIONI SUL TEMA DEL GIORNO: “PROVOLA E MIELE” A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE
DOMENICA 27 OTTOBRE
DALLE ORE 10,00 APERTURA STAND
SAPORI DEL GIORNO: XXXIX SAGRA DELLA PROVOLA
ORE 10,00\14,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
SHOW COOKING A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE SUL “GUSTO DEL GIORNO”
ORE 12,00\12,30 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
TALK SHOW AMBIENTALE: “IL TERZO SETTORE PER L’AMBIENTE” .A CURA DELLA CEA
ANIMAZIONE SUL CORSO – SPECIAL GUEST: …I CIRCENSI
ORE 11,30 – PALAZZO LANDRO SCALISI
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CONFARTIGIANATO 2020
DALLE ORE 16,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
LABORATORIO DEL GUSTO : “PROVOLA DEI NEBRODI E MIELE DI APE SICULA NERA” A CURA SLOOWFOOD SICILIA
LE SCUOLE “ALBERGHIERE” CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO SONO QUELLE DI BROLO, RANDAZZO, MILAZZO, SANTO STEFANO, SANT’AGATA MILITELLO CON LA PARTECIPAZIONE DELL’AMIRA (ASSOCIAZIONE MAÎTRES ITALIANI RISTORANTI ED ALBERGHI)
ACCOGLIENZA A CURA DELL’ISTITUTO BORGHESE FARANDA DI PATTI