OGGI A OTTOBRANDO – Tra degustazioni, stand enogastronomici, SlowFood, Ambiente e “Salute”. Le foto di ieri

Caricato nella categoria Attualita da Redazione Scomunicando.it il 20/10/2019

 

Una domenica dedicati ai funghi.. con tante novità tra musica country e bersaglieri.

Intanto ieri a cura dell’Amira (ASSOCIAZIONE MAÎTRES ITALIANI RISTORANTI ED ALBERGHI) si sono potuti degustare, al museo contadino, una serie di piatti tutti a base di funghi. Oggi si replica.

Gli altri appuntamenti: appuntamenti.

Oggi 20 ottobre 2019, nelle piazze italiane saranno organizzate “Le Piazze della Prevenzione Sismica“ con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica. Anche oggi a Floresta ne daremo testimonianza durante Ottobrando Ambiente 2019 a Tutti i visitatori delle Mostre Didattico Naturalistiche!

ED ALLE ORE 11,30 APALAZZO LANDRO SCALISI, PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARE REALIZZATO DALL’UNITÀ OPERATICA DI EMODINAMICA DEL P.O.DI PATTI. A CURA DELL LIONS CLUB DI PATTI.

Le foto e il dettaglio del programma.

 

DOMENICA 20 OTTOBRE

DALLE ORE 10,00 APERTURA STAND

SAPORI DEL GIORNO: XVII SAGRA DEI FUNGHI

ORE 10,00\14,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

SHOW COOKING A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE SUL “GUSTO DEL GIORNO”

ORE 11,30 – PALAZZO LANDRO SCALISI, PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARE REALIZZATO DALL’ UNITÀ OPERATICA DI EMODINAMICA DEL P.O.DI PATTI. A CURA DELL LIONS CLUB DI PATTI

ORE 12,00\12,30 -MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

TALK SHOW AMBIENTALE “ECONOMIA CIRCOLARE … IO NON RIFIUTO” A CURA DELLA CEA

DALLE ORE 16,00 –  MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

LABORATORIO DEL GUSTO: “GRANI ANTICHI E FUNGHI” A CURA SLOWFOOD SICILIA

ANIMAZIONE SUL CORSO CON LA PARTECIPAZIONE DI GRUPPI COUNTRY. SPECIAL GUEST: LA FANFARA DEI BERSAGLIERI DELL’ETNA

L’appuntamento del quarto weekend prevede:

SABATO 26 OTTOBRE

DALLE 15,00 ALLE 19,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA – I LABORATORI DEL GUSTO.

ELABORAZIONI GASTRONOMICHE E DEGUSTAZIONI SUL TEMA DEL GIORNO: “PROVOLA E MIELE” A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE

DOMENICA 27 OTTOBRE

DALLE ORE 10,00 APERTURA STAND

SAPORI DEL GIORNO: XXXIX SAGRA DELLA PROVOLA

ORE 10,00\14,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

SHOW COOKING A CURA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE SUL “GUSTO DEL GIORNO”

ORE 12,00\12,30 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

TALK SHOW AMBIENTALE: “IL TERZO SETTORE PER L’AMBIENTE” .A CURA DELLA CEA

ANIMAZIONE SUL CORSO – SPECIAL GUEST: …I CIRCENSI

ORE 11,30 – PALAZZO LANDRO SCALISI

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CONFARTIGIANATO 2020

DALLE ORE 16,00 – MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

LABORATORIO DEL GUSTO : “PROVOLA DEI NEBRODI E MIELE DI APE SICULA NERA” A CURA SLOOWFOOD SICILIA

 

LE SCUOLE “ALBERGHIERE” CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO SONO QUELLE DI BROLO, RANDAZZO, MILAZZO, SANTO STEFANO, SANT’AGATA MILITELLO CON LA PARTECIPAZIONE DELL’AMIRA (ASSOCIAZIONE MAÎTRES ITALIANI RISTORANTI ED ALBERGHI)

ACCOGLIENZA A CURA DELL’ISTITUTO BORGHESE FARANDA DI PATTI

 

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