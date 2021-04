100ANNI AI TEMPI DEL COVID – Auguri a nonna Caterina

Da giovedì scorso Brolo ha un’altra centenaria da annoverare tra i suoi concittadini.

Lei, Caterina Guarnotta, vedova Ziino Colanino, che di fatto è nata a Piraino è residente a Brolo, in quello spicchio di territorio stretto tra la fiumara e la scorrimento che porta a sìSant’Angelo. A Sant’Anna.

L’8 aprile 1921 e la sua nascita ed al tempo coincise con l’eclisse solare che quel giorno catalizzò l’attenzione di tanti anche in Sicilia.

Vivere nel quartiere Sant’Anna, la rende cittadina brolese. Un meraviglioso traguardo; cent’anni sono sempre cent’anni, anche ai tempi del Covid.

A festeggiarla oltre ai parenti e chi quotidianamente l’assiste e la conforta – alcuni parenti non sono potuti giungere in sicilia per le restrizioni dettate dalla pandemia, anche padre Antonio.

Tra i tanti a farle gli auguri anche il consigliere comunale Gaetano Scaffidi, che sottolinea polemicamente, il suo disappunto sul fatto che “l’amministrazione comunale si sia dimenticata di dedicarle un pensiero, una dedica, un mazzo di fiori. Nulla. Peccato”. Una consuetudine sempre rispettata, da tempo, a Brolo.

Auguri di cuore alla signora Caterina da parte della redazione di Scomunicando.it per questo straordinario traguardo raggiunto .