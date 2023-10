42° FESTA DELLA VENDEMMIA – Il 15 ottobre al Parco Museo Jalari

Una celebrazione autentica della tradizione siciliana: La 42ª Festa della Vendemmia al Parco Museo Jalari

Il Parco Museo Jalari è pronto ad accogliervi alla 42ª edizione della Festa della Vendemmia, un’emozionante giornata dedicata alla gioia, alla cultura e alla tradizione dei sapori autentici della Sicilia. Quest’anno, il Parco Museo Jalari celebra la storia e l’evoluzione di questa celebrazione speciale con un programma ricco di eventi imperdibili.

Presso il Palmento del Parco si potrà assistere alla dimostrazione della tradizionale pigiatura dell’uva. Le ceste colme d’uva, la pigiatura, il lento movimento del torchio, rievocano memorie ormai scomparse, il tutto accompagnato da canti, musiche, danze e controdanze tipiche della vendemmia e la tradizionale degustazione della “pasta e fagioli e vino ”.

Programma dell’Evento:

-Benvenuti alla 42ª edizione della Festa della Vendemmia al Parco Museo Jalari. Una giornata all’insegna della gioia, della cultura, della tradizione e dei sapori autentici della Sicilia.

La giornata si svilupperà in due momenti distinti: dalle 13:00 alle 15:30, vi immergerete in un’esperienza culinaria conviviale allietata dalla musica popolare dei SudCantica. Gli chef e i pasticceri dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri, guidati dallo chef Paolo Romeo, prepareranno in diretta piatti di cucina regionale e contemporanea, abbinati ai vini delle rinomate cantine Mokarta e Nicosia.

Dalle 15:30 , un corteo colorato e allegro prenderà il via con il gruppo folkloristico “I Melograno di Saponara” diretto verso il palmento a vite, dove rivivrà l’antica pratica della pigiatura dell’uva.

Ecco cosa arricchirà l’evento:

-Mostra fotografica “Scatti di Gusto” di Alessio Merenda, promossa dalla Galleria PrOgetto città dell’arch. Andrea Cristelli

-Esposizione fotografica “ Festa della Vendemmia a Jalari” la storia di questo storico evento raccontato attraverso gli scatti più significativi dell’edizioni passate -“Mamertino, il vino dell’Imperatore” a cura dell’AIS Sicilia e del Consorzio Mamertino DOC, presieduto dalla Dottoressa Flora Mondello. Un percorso di degustazione e narrazione guidato dalla Dottoressa Grazia Dipaola, sommelier e degustatrice nonché relatore nazionale dell’AIS Sicilia.