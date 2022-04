ABITARE – Come è cambiato il mercato immobiliare a Trieste

I quartieri più richiesti

Gli ultimi dati a disposizione per il 2022 in riferimento al mercato immobiliare del Friuli in generale e a quello di Trieste in particolare confermano che si può evidenziare una crescita anche con una certa intensità, che appare maggiore rispetto alla media delle altre zone d’Italia. Il mercato in questa regione aveva attraversato dieci anni di calo. Adesso, per il terzo anno consecutivo, la domanda di acquisto è stata soggetta ad un incremento molto importante e questo ha determinato anche la crescita dei prezzi degli immobili. Trieste nello specifico si dimostra la città con migliori performance.

La crescita dei prezzi degli immobili a Trieste

Chi vuole vedere l’andamento dei prezzi degli appartamenti in vendita a Trieste su Immobiliovunque trova un punto di riferimento importante. Infatti il portale di cui stiamo parlando dà spazio soltanto a determinati annunci, quelli selezionati che arrivano dalle agenzie immobiliari.

In questo modo, grazie anche ad una piattaforma tecnica piuttosto efficace, si assicurano compravendite di immobili di qualità, in quanto ci si riferisce a case in vendita che possono godere delle garanzie degli esperti del settore.

A Trieste i prezzi crescono soprattutto per quanto riguarda le abitazioni nuove, attestandosi su una percentuale di incremento del 2,7%. Anche per le abitazioni già esistenti comunque ci sono prezzi in crescita, con una media del 2,3%.

Anche i tempi per le transazioni migliorano la loro efficacia, perché in genere nel giro di 3 o 4 mesi si riescono a collocare gli immobili sia nuovi che già esistenti.

Ma già queste condizioni piuttosto convenienti e promettenti si vedevano dal 2021, quando si è registrato un incremento delle compravendite pari a circa il 25%. Una percentuale che fa ben sperare, specialmente se è paragonata a quella relativa al 2019, prima che la situazione cambiasse in seguito alla pandemia.

Molti decidono di comprare casa a Trieste soprattutto per avere a disposizione una prima abitazione. Per quanto riguarda le caratteristiche, si riscontra una certa difficoltà nel trovare offerte corrispondenti alla ricerca di immobili medi, tra i 50 e i 90 metri quadri, e per ciò che concerne la collocazione nelle zone centrali.

Non molto buona la tendenza invece per il comparto non residenziale. Questo settore a Trieste era ripreso soprattutto all’inizio del 2020, ma adesso sta subendo un crollo della domanda.

I quartieri più richiesti per comprare casa a Trieste

Comprare casa a Trieste vuol dire mettere a frutto tante possibilità, soprattutto in riferimento ai vari quartieri che la città propone agli acquirenti. Per esempio una zona particolarmente oggetto di attenzione è quella del Porto Vecchio, che attrae molti acquirenti interessati soprattutto ad avere una seconda casa.

Per ciò che concerne la tipologia di investitori, la maggior parte è relativa alla regione stessa, ma c’è un alto numero anche di stranieri, soprattutto utenti dell’Austria e della Germania, che vogliono utilizzare la casa comprata a Trieste in questa zona per alcuni periodi dell’anno.

Continuano ad avere una certa attrattiva anche zone particolari, come via Carducci o quella di viale XX Settembre e la via San Nicolò. Come mettono in evidenza anche i dati disponibili presso gli agenti immobiliari, c’è un rinnovato interesse anche per il quartiere di Borgo Teresiano, dove acquistare un appartamento da ristrutturare costa in media 1.100 euro al metro quadro, con punte che possono arrivare anche a 2.000 euro.

Alla Barcola si possono trovare dimore signorili con una media di 1.500 euro al metro quadro e case indipendenti. Chi vuole spendere di meno può rivolgersi ad altri quartieri di Trieste, come la zona Baiamonti, dove acquistare casa significa spendere circa 800 euro al metro quadro. Per il quartiere Baiamonti le richieste provengono soprattutto da chi ha già vissuto in questa area della città.