AGOSTO A FICARRA – Alcune modifiche al programma

Il programma di Agosto a Ficarra si completa e si aggiorna

L’evento del 9, dedicato al Caravaggio cambia orario, e si avvierà alle ore 21,00. Ora c’è il dettaglio della presentazione dei libri del 26 – giovedì – questa si effettuerà al Convento ( e non a palazzo Milio) sempre alle ore 19:30. I libri saranno “I segreti di Casimiro Piccolo” di Giuseppe Ruggeri e “Lucio Piccolo e il barbiere” di Franco Valenti, pubblicati entrambi da Giambra Editori – Ospite della serata Mariel Piccolo di Calanovella.

In concomitanza con l’inaugurazione FAC – Ficarra Auditorium Comunale – (sotto parcheggio via IV Novembre) si etrrà il Concerto di Carlo Aonzo, promosso dal Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina.

Questo il programma del suo dettagliato incedere

Domenica 1, Palazzo Busacca h.19:00

Inaugurazione, “Fra terra e cielo” Mostra fotografica interattiva a cura di Nino Batia

Martedì 3 Convento dei Cento Archi h. 21:30

Oriana Civile – musica live

Mercoledì 4 Convento dei Cento Archi h. 19:30

Notturno d’autore Ospita Fabio Filocamo

Giovedì 5 Convento dei Cento Archi h. 21:30

Luciano Fraida Show

8 domenica

Palazzo Milio: h. 19:30Appuntamento con “La stanza della seta”

Palazzo Milio: h. 21:00 proiezione video “Nebrodi Medievali, Demenna raccontata” A cura della Biblioteca C.le di Capo d’Orlando

9 lunedì Convento dei Cento Archi, h. 21:o0

PAOLO D’ANNA: RECITAL “CARAVAGGIO”

10 martedì h.21,00

Passeggiata gattopardiana per le vie del centro storico. Partenza dalla casa di Tomasi di Lampedusa

11 mercoledì Convento dei Cento Archi h.21,00

BELDANZANDO

12 giovedì Convento dei Cento Archi, h. 20:30

Borsa di Studio Fondazione Mangano e presentazione del libro “il Treno della Scienza” di Bruno Lorenzo Castrovinci

13 venerdì

FESTA DELL’EMIGRANTE a cura della ProLoco

16 lunedì Convento dei Cento Archi h. 21:30

Musica Live – Mandolini dei Nebrodi

17 martedì Convento dei Cento Archi, h.21,30

Antonio Smiriglia Quartet “Di terra di mare e d’amuri”

18 mercoledì, Convento dei Cento Archi, h.19,30

Rotary club Patti Terra del Tindari presentazione del libro “Ficarra come eravamo” Cento scatti di memoria per ricordare di Franco Tumeo

19 giovedì, Palazzo Milio H. 19:30

Appuntamento con “La Stanza della seta” Presentazione del libro “La tigre di Noto” di Simona Lo Iacono

20 venerdì Convento dei Cento Archi h.21:00

Appuntamento con Le vie che portano all’essenza

21 sabato Convento dei Cento Archi h. 21:00

Musica Live – Ensamble di chitarra classica

22 domenica Partenza da P.zza Municipio, ore 21:00

Passeggiata sinestetica tra parole e immagini” a cura dell’Associazione “Sulle Tracce del Gattopardo”

26 giovedì, Convento dei Cento Archi ore 19:30

Presentazione dei libri – “I segreti di Casimiro Piccolo” di Giuseppe Ruggeri e

“Lucio Piccolo e il barbiere” di Franco Valenti pubblicati entrambi da Giambra Editori – Ospite della serata Mariel Piccolo di Calanovella

28 sabato Palazzo Milio h 18:30

presentazione del volume di Salvatore Sutera “La produzione della seta in Sicilia”

30 lunedì FAC Auditorium Comunale h.21,30

Inaugurazione FAC Ficarra Auditorium Comunale (Sotto parcheggio via IV Novembre) Concerto di Carlo Aonzo promosso dal Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina

31 martedì Palazzo Milio h. 19:30

Presentazione del libro di Francesco Calanna “Dalla riforma agraria alla costituzione della banca della terra”

Concerto Nino Nobile live

il programma degli eventi potrebbe subire modifiche, seguire gli aggiornamenti sulla pagina social “Ficarra Turismo e Cultura”. Gli eventi si effettueranno nel rispetto della normativa anticovid. Posti limitati www.comunedificarra.it info: 0941 582604