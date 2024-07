AGRICOLTURA – Germanà (Lega), bene sostegno a imprese siciliane per danni siccità

La soddisfazione del senatore Nino Germanà

“Esprimo soddisfazione, da parte di tutta la Lega Sicilia, per l’approvazione dell’emendamento, che ho sottoscritto anch’io, che prevede sostegno economico per le imprese agricole siciliane che, tra luglio 2023 e maggio 2024, hanno subito danni a causa della siccità. Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo di solidarietà nazionale anche per il 2024. Un segnale importante di attenzione da parte della maggioranza di centrodestra nei confronti degli agricoltori e della nostra meravigliosa Isola. La Lega, attenta a tutti i territori, continuerà a battersi per la tutela della nostra economia, della nostra agricoltura e dei nostri cittadini”.

Lo dichiara il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama.