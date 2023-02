ALLERTA ROSSA – Anche a Brolo domani scuole chiuse

Analogo provvedimento anche nei comuni di Ficarra, Gioiosa Marea e Sant’Angelo di Brolo ed in quasi tutti i centri del messinese

Si avvisa la cittadinanza che il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) ha diramato un bollettino di avviso (n° 23039 del 08/02/2023) di rischio meteo-idrogeologico e idraulico, per condizioni meteorologiche avverse per la nostra area geografica (Zona A) per domani giovedì 9 febbraio 2023.

Il livello di allerta diramato è “rosso” con corrispondente stato di allarme.

I cittadini sono invitati ad adottare ogni opportuna precauzione e protezione ed a non uscire dalle proprie abitazioni se non per motivi di necessità.