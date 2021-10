ALLERTA ROSSA – Domani qualche scuola chiusa nel messinese

Anche a Brolo scuole chiuse. – Aggiornamenti: la protezione civile, nel raccomandare alle amministrazioni locali massima prudenza, ha esortato i sindaci a chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Emanate le ordinanze di chiusura delle scuole a Capo d’Orlando, Torrenova, Sant’Agata Militello, Castell’Umberto, Piraino, Gioiosa Marea, Milazzo, Patti, San Piero Patti, Oliveri, Barcellona Pozzo di Gotto, Floresta. I lettori consultino le pagine ufficiali die propri comuni..

Maltempo domani 25 ottobre: allerta rossa in Calabria e Sicilia. Chiudono le scuole in molti comuni. Gli ultimi aggiornamenti

A Brolo

Dopo che il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha aggiornato il livello di allerta per il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. Il Sindaco, con ordinanza, ha disposto per domani 25 ottobre, la chiusura in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso l’asilo nido.

Anche a Patti

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile il Sindaco di Patti comunica che è in corso di predisposizione l’ordinanza per la chiusura degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di domani 25 ottobre 2021.

Allerta rossa per maltempo in Calabria e Sicilia:

in base ai dati del bollettino della Protezione civile del 24 ottobre, si prevedono condizioni meteo avverse per la giornata del 25 ottobre in queste regioni. Infatti, secondo gli ultimi dati, lunedì 25 si entrerà nel vivo della fase di maltempo dato che il vortice ciclonico.

Attenzione particolare sulla Calabria e sui settori centro-orientali della Sicilia

Qui non si escludono nubifragi e alluvioni lampo che potrebbero essere causate dalla persistenza delle precipitazioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti le province maggiormente colpite potrebbero essere: Catania, Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro.

N.B: Bisogna sottolineare un aspetto: l’allerta rossa per la Sicilia in realtà è valida fino alla mezzanotte del 24 ottobre. Domani, tolti alcuni comuni del messinese, la Protezione civile riporta l’allerta arancione. Nonostante ciò, in via precauzionale, moltissimi comuni dell’isola hanno già disposto la chiusura delle scuole.

Si attende anche oltre 4/500 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 4 mesi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Anche sulla tirrenica, a Milazzo, il sindaco Midili ha deciso di chiudere le scuole. Allerta rossa in provincia di Siracusa e scuole chiuse domani dopo la diramazione dell’allerta meteo della protezione civile che ha già lanciato l’allarme rosso su quasi tutto il territorio calabrese e su quello orientale siciliano per oggi e quello arancione per domani sul versante sud orientale.

“Alla luce dei preoccupanti bollettini della Protezione Civile sulle condizioni metereologiche delle prossime ore nell’aria orientale della Sicilia disporrò la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale“.

Con un post su Facebook, il sindaco di Catania Pogliese ha annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani 25 ottobre.

Dunque scuole chiuse nel catanese ma non solo. Anche sulla costa ionica del messinese i sindaci hanno già disposto la chiusura delle scuole. Risulta evidente che in tale scenario la possibilità di chiusura scuola per domani, 25 ottobre, potrebbe essere concreta. Attenzione, dunque, agli avvisi dei siti dei comuni, che potrebbero decidere per una chiusura, viste le situazioni meteo avverse.

AGGIORNAMENTI

I danni del maltempo colpiscono la viabilità siciliana. Nel pomeriggio, sembra a causa delle forti piogge, è crollato il parapetto di protezione del ponte San Giuliano sulla strada statale 116 che attraversa il fiume dell’Alcantara nella zona di Randazzo. Sulla statale, che collega Randazzo a Capo D’Orlando, diverse auto sono rimaste bloccate. Sul ponte si è riversata una grossa quantità di acqua che ha spazzato via il parapetto e creato danni all’asfalto rendendo difficile il passaggio delle autovetture. Intanto la protezione civile, nel raccomandare alle amministrazioni locali massima prudenza, ha esortato i sindaci a chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Emanate le ordinanze di chiusura delle scuole a Capo d’Orlando, Torrenova, Sant’Agata Militello, Brolo, Castell’Umberto, Piraino, Gioiosa Marea, Milazzo, Patti, San Piero Patti, Oliveri, Barcellona Pozzo di Gotto.

Si consiglia di prestare particolare attenzione alle prossime ore.

Il vortice depressionario in transito sul Mediterraneo ha generato un intenso groppo temporalesco che si sta spingendo dallo Jonio verso Peloritani e Nebrodi portando con sé elevata attività elettrica e precipitazioni localmente intense.

Il movimento è quello indicato dalle frecce posizionate sull’immagine fornitaci dal radar della Protezione Civile: i Nebrodi verranno coperti a partire dal loro versante orientale ed in estensione verso ponente. Entro il tramonto ne saranno, presumibilmente, coinvolti per intero.