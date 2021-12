ANNA DALU’ – Da due settimane, il personaggio letterario, che suscita curiosità e interesse in migliaia di lettori

La Sicilia, da due settimane, ha un nuovo personaggio letterario, che suscita curiosità e interesse in migliaia di lettori. Anna Dalù, una giornalista free lance che da Roccavaldina si sposta verso Messina con la sua buffa Ami 6 per incontrare il suo socio, Giovanni Agati, investigatore privato e Pulce il fotografo stralunato.

Enzo Basso nel libro I guastatori delle pipe, Clipping ediz, distribuito nelle edicole del centro città, presso la libreria Ciofalo, la Gilda dei Narratori, su Amazon e su tutti gli store on line, racconta la prima avventura del trio. L’ indagine parte da un furto su commissione di alcune pipe della copiosa collezione di Carlo Santamaria a Villafranca Tirrena.

L’agenzia Occhiello creata con l’idea di coniugare l’abitudine della cronista Anna Dalù a scovare storie interessanti al fiuto investigativo di Giovanni Agati,si imbatte nel misterioso mondo delle pipe.

Un percorso verso un futuro professionale diverso per i due, diventa un viaggio nel passato nella storia del fumo che si inanella come i cerchi della corteccia della radica di pipa.

La spiegazione dell’enigma parte dalla città dello Stretto, arriva a Brognaturo in Calabria, per trovare la felice risoluzione a Chicago, luogo di ripartenza delle pipe scomparse che troveranno una teca presso il primo museo del fumo in Sicilia.

Anna Dalù, da questa prima esperienza apprende i trucchi del mestiere, affina il suo fiuto da giornalista abituata a consumare i tacchetti dei suoi anfibi, riscopre, diventando reporter e detective al contempo, la funzione di controllo sul potere che è la base della professione di giornalista.

Enzo Basso con I guastatori delle pipe insieme gli altri trentuno libri della collezione in uscita con cadenza mensile, ha creato un mondo con personaggi eccentrici. Il mistero di non facile soluzione è scoprire a chi si sia ispirato l’autore per il personaggio principale, gli indizi si colgono dal primo volume, capelli lisci tagliati dal barbiere, fisico muscoloso, sigarette preferite Camel blu, trentacinque primavere. Interessante scoprire anche l’identità di personaggi minori a tratti grotteschi, come “ Lillo U Sciuraru” cronista infaticabile solo nel compiacere l’editore del suo giornale a scapito dell’interesse dei lettori.

La caccia a svelare le identità iniziata a dicembre con I Guastatori delle pipe , prosegue con il secondo volume La farmacia dei misteri in uscita a gennaio e continuerà raccontando storie surreali ambientate in una Sicilia dalle eterne suggestioni.