Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Sede degli Uffici e servizi del Parco dei Nebrodi di Alcara Li Fusi, la cerimonia di annullo filatelico del francobollo ordinario inserito nella serie tematica “ Il Patrimonio Naturale e Paesaggistico” – Giornata Mondiale della Natura – Parchi d’Italia – Parco dei Nebrodi.

L’evento si è svolto alla presenza del Responsabile filatelico per la Sicilia – Poste S.p.a. – Dr. Biagio di Maria, che per l’occasione ha allestito un proprio tavolo di lavoro che ha permesso l’acquisto di materiale filatelico quale francobolli singoli, in quartine, in fogli, cartoline e buste con annullo primo giorno.

“Le Rocche del Castro viste dalla Faggeta di Monte Soro, in cui volteggia, in alto a destra, un grifone” è l’immagine scelta per il francobollo dedicato al Parco dei Nebrodi,

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

La fotografia è riprodotta dell’autore Gino Fabio, dipendente dell’Ente Parco dei Nebrodi.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, e sul sito filatelia.poste.it.

In apertura i messaggi di saluto del Sindaco del Comune di Alcara Li Fusi Ettore Dottore, del Direttore del Parco Calogero Beringheli e del Commissario Straordinario Giovanni Cavallaro.

Tutti, nel loro intervento, hanno manifestato l’orgoglio per il proprio territorio e ringraziato quanti hanno contribuito all’attuazione di questo francobollo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha voluto realizzare, raccontando con un’immagine la straordinaria bellezza dei Nebrodi.

Il Dr. Biagio di Maria, Responsabile filatelico per la Sicilia, nel suo intervento ha ripercorso tutta la fase con la quale si è giunti alla produzione di questo importante risultato.

“Il francobollo racconta ogni giorno per immagini e con sintesi straordinaria i tesori paesaggistici, artistici e culturali che rappresentano la nostra identità nel mondo; custodisce e diffonde i valori della storia italiana e, da questo memorabile momento, del Parco dei Nebrodi”.

Questo quanto espresso dal Commissario Dr. Giovanni Cavallaro a conclusione del suo intervento.