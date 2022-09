APPUNTAMENTO CON IL CABARET – Oggi a Brolo, ospiti della Comedil i “Trikke e Due Cabaret”

Oggi il loro spettacolo si è un po’ ‘italianizzato’, il dialetto stretto marsalese è diventato una sorta di italiano rivisto, e la gente si diverte e ride tanto. Per loro il 2022 è stato un anno importante anche per il debutto a Sicilia Cabaret Off, su Antenna Sicilia con i ‘Padri tifosi’ . Fino a metà settembre saranno impegnati in Sicilia e in Calabria. Per l’autunno-inverno hanno diverse idee da portare nei teatri al chiuso: cabaret, la Corrida, le manifestazioni canore e soprattutto una commedia teatrale tutta loro, scritta da uno degli autori di Sicilia Cabaret (Lorenzo Pasqua) e ‘cucita’ sul loro genere.

A Brolo, il loro spettacolo, alle 19,30, è aperto a tutti e non solo agli ospiti della Co.M.Edil.

Tornando all’Open House, che si concluderà domani.

Questo è stato penato per presentare ai Clienti ed alla Rete i nuovi prodotti ( la CoMEdil è Concessionaria Komatsu, Fiori, Uemme, Simex, Komplet, Vermeer Guidetti, Bunker, Chicago Pneumatic, Gandini) e le grandi opportunità di acquisto. La COMEDIL effettua direttamente vendita, assistenza e noleggio macchine edili, stradali e movimento terra.