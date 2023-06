ARTISTI – Tregor Russo a Sant’Angelo di Brolo

L’artista internazionale Tregor Russo, docente di musica, compositore, arrangiatore, polistrumentista, poeta, scrittore, saggista e fotoreporter ha soggiornato a Sant’Angelo di Brolo.

L’artista è reduce da un “Grand tour”

L’eclettico personaggio ha visitato l’antico borgo, sito in un zona verde e amena dei monti Nebrodi in Sicilia, a suo tempo feudo abbaziale basiliano.

Il paese, dal ricco patrimonio artistico e culturale, che va dal medioevo al barocco, è sede, tra l’altro, di due importanti musei, uno di arte sacra, temporaneamente allocato nella chiesa del SS. Salvatore e l’altro dedicato agli Angeli, all’interno del Convento di Santa Maria degli Angeli, una delle opere architettoniche religiose più importanti del XVI secolo, che ospita una collezione d’arte dedicata agli angeli e all’angelologia.

Tregor Russo ha partecipato, sabato scorso, all’ inaugurazione della mostra fotografica “I Vizi Capitali” tenutasi al predetto Museo degli Angeli, alla presenza del sindaco Francesco Paolo Cortolillo e dell’amministrazione comunale, del direttore del museo, Francesco Scorsone, dell’esperto per le attività culturali, Gianni Giuffrè, di artisti e cittadini.

L’artista è reduce da un “Grand tour” dei borghi siciliani durato circa due anni, circa 50 borghi visitati con l’intento di far conoscere l’entroterra siciliano con le sue tradizioni e il suo folklore, oltre ai beni artistici, culturali e monumentali che custodisce, racchiusi in un testo dedicato dal titolo: “ Sicilia: L’incanto dell’Estasi. Epopea nel Regno degli Dei” quarto libro dell’autore Tregor Russo, edito e pubblicato il 6 marzo 2023 dall’agenzia di comunicazione e casa editrice Melqart.

Russo ha pubblicato altri tre libri, due di poesie, pensieri ed aforismi: “Catarsi Redentrice”, La Zisa Edizioni 2018, “Al Rintoccar dei Sensi Assopiti“, Ex Libris Edizioni 2020 ed il terzo libro di saggistica e filosofia pubblicato il 20 agosto 2021 dal titolo “ Le Ferite dell’Essere ” per conto della Melqart Communication, oltre aver pubblicato in ambito Internazionale i suoi 7 album, EP e mcd di musica Metal dal 1999 al 2017. Tregor Russo ha l’obiettivo di continuare nel suo “tour” della Sicilia per descrivere e far conoscere quegli angoli di Sicilia sconosciuti dagli stessi siciliani e dai tanti turisti che approdano sull’Isola.

Le foto sono di “Carmelo Lenzo photoreporter”

Giuseppina Sabina Laguidara

