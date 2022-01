ATTIVITÀ ADRENALINICHE E SPORT ESTREMI – Le idee regalo adatte a chi ama il brivido

Sport estremi e desiderio di avventura, le idee regalo

Regali speciali e idee originali per esperienze capaci di garantire divertimento, emozioni e una profonda scarica di adrenalina

Immersione, kayak, canyoning: i regali ideali per un fanatico di adrenalina

Tra le idee regalo compleanno adatte a chi fa dell’adrenalina il suo obiettivo principale, figurano le esperienze al limite, gli sport estremi e tutte quelle attività capaci di risvegliare il desiderio di avventura che è in noi. E cosa c’è di meglio di un cofanetto regalo che contenga un’esperienza eccitante come un’immersione nell’oceano, un’escursione in kayak, un volo in mongolfiera o un corso di speleologia? Ecco di seguito qualche indicazione utile per regali inconsueti, ma capaci di appagare la voglia d’avventura di chi ama mettersi costantemente alla prova.

Il cofanetto contenente un’esperienza

Per scegliere la smart box più adatta è sufficiente conoscere i gusti del destinatario del regalo. Chi ama la montagna potrebbe apprezzare un’escursione in kayak, in motoslitta o in quad, ma anche un’avventura in un parco tematico o un corso di sopravvivenza. A chi ama il mare e le spiagge, invece, sarebbe meglio regalare un’immersione in mare aperto, alla scoperta dei fondali e degli animali che li popolano, o un corso di kitesurf, per imparare a solcare le onde come un vero professionista. I cofanetti sono idee regalo compleanno in grado di soddisfare un’ampia varietà di gusti.

Il flyboard, un’esperienza divertente come poche

Prendere confidenza con un flyboard non è scontato. Sono necessari un minimo di coraggio e tanta costanza, utili a comprendere come mantenere l’equilibrio al di sopra della superficie del mare. Sì, perché il flyboard è una tavola che, grazie a un getto d’acqua molto potente, riesce a rimanere sospesa qualche metro al di sopra del pelo dell’acqua, per restituire un punto di vista inconsueto e suggestivo.

Un volo in zip-line

La zip-line è costituita da un cavo d’acciaio teso tra due punti. I passeggeri vengono imbragati e fatti scivolare lungo il cavo, fino a raggiungere l’altro capo della struttura. Il volo può avvenire al di sopra di burroni, vallate, boschi e montagne ed è in grado di garantire emozioni indimenticabili. In Italia ve ne sono tantissime, dagli Appennini alle Alpi, passando per le isole.

Un salto col bungee jumping

Il bungee jumping non è per tutti. È necessaria una buona dose di coraggio, ma può garantire emozioni davvero indimenticabili. Le località che propongono quest’attività sono tantissime: al momento, i salti più imperdibili del Belpaese sono quelli di Valgadena (alto ben 175 metri e situato sull’altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza), il ponte della Pistolesa, in provincia di Biella, e quello di Salle, in provincia di Pescara.

Un’escursione tra le gole scavate dai torrenti

Il canyoning è una delle esperienze più interessanti che si possano fare in montagna. E l’Italia, avendo un territorio parecchio accidentato, è in grado di offrire luoghi davvero interessanti. Con un’imbragatura e una tuta da sub, ci si cala all’interno dei cunicoli e delle grotte scavati dai torrenti, i quali nel corso del tempo hanno disegnato veri e propri tunnel nella roccia, spesso attraversati da acque limpidissime. Tra gli esempi più spettacolari figurano le gole dell’Alcantara in Sicilia, le forre di Lavello in Campania, l’orrido di Botri in Toscana e le gole del Lao in Basilicata.