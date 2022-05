Attività produttive – Avviso fiere 2022/23. Turano: «La Sicilia a 12 fiere internazionali»

Pubblicato l’avviso per la partecipazione di piccole e medie imprese siciliane alle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali

Saranno dodici le fiere internazionali che vedranno la partecipazione delle aziende siciliane. Pubblicato l’avviso per la partecipazione di piccole e medie imprese siciliane alle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali in calendario fino al primo bimestre 2023.

L’Assessorato regionale alle Attività produttive ha emanato l’avviso, nell’ambito dell’Azione 3.4.1 del PO FESR 2014/2020, rivolto alle aziende dei settori agroalimentare, moda, gioielleria, casa e design, agroalimentare (biologico), edilizia e design, nautica, agroalimentare (dolciario) e no food.

Tornano nel calendario delle manifestazioni internazionali anche due celebri eventi per il settore dell’edilizia e della nautica: il Big Five Dubai (5-8 dicembre) e il Boot di Dusseldorf in programma per il primo mese del 2023.

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le pmi, le reti di imprese legalmente costituite, consorzi e società consortili anche in forma cooperativa, con sede legale o unità operativa locale destinataria dell’intervento nel territorio siciliano. Le scadenze dei termini di presentazione delle domande, per ciascuna manifestazione fieristica, sono indicate all’interno dell’AVVISO, consultabile sul sito della Regione siciliana.

La prima data di scadenza utile è quella del 23 maggio 2022, l’ultima è il 15 settembre 2022. Le istanze vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.