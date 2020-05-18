AVVISO AI VIAGGIATORI – I Collegamenti con la “Magistro – Tai ” da e per Messina a partire da domani
VERRANNO EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI COLLEGAMENTI CON MESSINA, DA MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020.
L’AZIENDA COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 21 DEL 17.05.2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA VERRANNO EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE I SEGUENTI COLLEGAMENTI CON MESSINA, DA MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020.
SI INVITANO I PASSEGGERI:
– NON SALIRE A BORDO SE SI AVVERTONO SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE
– INDOSSARE, PRIMA DI SALIRE A BORDO E PER TUTTA LA DURATA LA MASCHERINA
– SALIRE A BORDO UTILIZZANDO LA PORTA ANTERIORE , RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA (1 MT) , FERMANDOSI SUI GRADINI D’ACCESSO PER EFFETTUARE IL BIGLIETTO O CONTROLLO ABBONAMENTI, SCENDERE UTILIZZANDO LA PORTA POSTERIORE
– IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI ED EVITARE DI TOCCARE IL VISO DURANTE IL VIAGGIO
– PRENDERE POSTO SOLO NEGLI APPOSITI SEDILI NON CONTRASSEGNATI.
” Rispetta le distanze e utilizza la mascherina”