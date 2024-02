AZIENDE CHE DIVENTANO PARTNERS – La Quater a fianco degli enti pubblici e privati nella gestione, monitoraggio e rendicontazione alle P.A. in linea con i PNRR

Sviluppo e transizione al digitale tramite programmazione ed aggiornamento software;

Attuazione della pianificazione ed assistenza ai processi decisionali nell’ambito della programmazione delle risorse finanziarie;

Supporto e formazione ai funzionari;

Verifiche procedurali, amministrative e contabili;

Supporto alla transizione digitale della PA volto alla risoluzione di problematiche particolari.

Monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati con risorse regionali ed extraregionali (PNRR, POR, FSC, Fondi Diretti).

La trasformazione digitale e lo sviluppo tecnologico rappresentano un’importante opportunità di crescita per il paese. A tal proposito l’Unione Europea ha fissato degli obiettivi da raggiungere entro il 2030 basati su competenze, infrastrutture sicure e sostenibili, digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici. Questi obiettivi si basano su:

accrescere il capitale umano digitale;

dotare il Paese di una politica industriale in questo ambito;

avanzare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Mission

Quater srls, da sempre attenta alle esigenze del paese, crede che lo sviluppo digitale nel settore privato e nella Pubblica amministrazione sia fondamentale per essere competitivi a livello internazionale, per questo tramite il suo team multidisciplinare offre agli enti pubblici e privati servizi di digitalizzazione, innovazione, sviluppo locale, cooperazione territoriale, internazionalizzazione e innovazione d’impresa. Il supporto offerto dalle risorse professionali impegnate su tematiche così specifiche, grazie alle elevate expertise acquisite anche sul campo, rappresenta un plus fondamentale per il rafforzamento delle strutture, degli uffici e delle unità operative delle Amministrazioni coinvolte nell’attività di digitalizzazione, attuazione e gestione dei Programmi finanziati da risorse comunitarie.

Tornando al convegno di Palermo

Sono intervenuti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il vice capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei ed il Sud Manfredi De Leo, il Coordinatore Nucleo Pnrr Stato Regioni Giovanni Bocchieri, il Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares, la dirigente Gestioni operazioni Finanziarie Pnrr del Mef Antonella Merola, la dirigente dell’Ispettorato generale per il Pnrr Mef Bianca Maria Volpe, la Dg Ragioneria Territoriale dello Stato Area Sud Sicilia Manuela Dagnino, il Presidente Anci Sicilia Paolo Amenta, il Presidente Formatemp Francesco Verbaro, l’esperta in politiche di Coesione territoriale e programmi di investimento pubblici Carlotta Previti, il commissario libero consorzio comunale di Ragusa Patrizia Valenti, il Senior Advisor Sviluppo Locale Piero David, il Presidente Confcommercio Messina Carmelo Picciotto. Concluderanno il deputato regionale Marco Intravia e l’assessore alle attività produttive Edmondo Tamajo.