AZIONE – Banchetto a Capo d’Orlando

A Capo d’Orlando il primo banchetto di Azione. Nel weekend Azione è stata presente in 150 piazze italiane

Si è svolto a Capo d’Orlando il primo banchetto di Azione nella Cpzona tirrenica-nebroidea, nella giornata di Sabato 26 Marzo, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, presso l’isola pedonale in prossimità di Piazza Matteotti. Un’occasione di confronto con la cittadinanza per far conoscere le proposte di Azione, il partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti, neo eletti al recente congresso nazionale, rispettivamente Segretario e Presidente di Azione. La campagna tesseramento 2022 è stata avviata, nel weekend di mobilitazione, dalle centinaia di azionisti presenti in circa 150 piazze italiane, dal Nord al Sud, dal Trentino alla Sicilia, con l’obiettivo di ascoltare e dialogare con tutti i cittadini interessati al fine di presentare il progetto di Azione. Nella cittadina orlandina presenti componenti del provinciale e del regionale, tra i quali il Segretario provinciale Letterio Grasso, il referente del comitato locale di Capo d’Orlando Roberto Nardo e il referente dei Nebrodi Demetrio Falcone. Nutrita la componente giovanile presente in Azione, pronta a mettersi in gioco con serietà e pragmatismo.