AZIONE – Mobilitazione in favore dei lavoratori marittimi esclusi dalla Clausola Sociale prevista nel Bando Messina Reggio Calabria

Interrogazione del Senatore On. Lombardo

La mancata applicazione della clausola sociale prevista per gli ex lavoratori marittimi della BluJet del Gruppo RFI, contenuta nel bando per il collegamento veloce tra Messina e Reggio Calabria, finisce sul tavolo del Ministro dei Trasporti Salvini con un’interrogazione del Senatore On. Marco Lombardo di Azione. I fatti risalgono al settembre 2023 quando il sevizio di linea, svolto per 5 anni dalla Blujet è stato affidato alla Liberty Lines aggiudicataria del Bando che tra gli obblighi prevedeva, al fine di promuovere la tanto agognata stabilità occupazionale, che il personale alle dipendenze del gestore uscente venisse trasferito “senza soluzione di continuità all’impresa di navigazione subentrante”. A tal riguardo e per maggior garanzia, venne pubblicato allegato alla disciplinare di gara l’elenco personale del gestore uscente che doveva essere trasferito. “Abbiamo raccolto la legittima protesta di questi lavoratori lasciati in una sorta di limbo dal 1° ottobre 2023“ dichiara il responsabile dell’ Osservatorio sul Lavoro Marittimo Cittadino di Azione Alessandro Bongiorno “A tutt’oggi non è chiara la gestione di questo trasferimento e soprattutto se tutti i passaggi a garanzia della stabilità occupazionale richiamati nel Bando siano stati rispettati.” aggiunge Bongiorno. “La clausola sociale per la salvaguardia dei lavoratori marittimi è stata inclusa al fine di mitigare i potenziali impatti negativi sul già precario mercato del lavoro a Messina”, afferma Salvatore Grosso, Presidente provinciale di Azione Messina “Ho ritenuto essenziale portare questa questione delicata e alquanto indecente all’attenzione del Ministro, affinché si possano adottare risposte concrete e definitive per un settore di rilevata importanza per Messina.”

Al link l’interrogazione depositata

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindis p&leg=19&id=1410994