BANDIERE BLU – In Sicilia tre in più rispetto all’anno scorso

Marina d’Orlando è bandiera blu per quanto concerne i porti.

La Sicilia si conferma tra le prime regioni d’Italia che spicca per spiagge pulite e mare cristallino.

Ora nell’Isola ci sono 14 località premiate (tre in più rispetto all’anno scorso), soprattutto nella parte Orientale dell’Isola. La classifica è stilata ogni anno dalla Foundation for Environmental Education che assegna il premio in base a parametri di qualità.

Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base di diversi criteri tra i quali, oltre la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere.

Sono 236 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu nel 2024 per la qualità del loro ambiente, 10 in più rispetto alle 226 dello scorso anno.

Di queste 14 sono in Sicilia.

Riconfermate le spiagge di Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari e Tusa, Menfi, Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa. Tre le new entry: Letojanni, Taormina e Scicli.

In particolare a Messina si trovano le spiagge di Alì Terme (Lungomare di Alì Terme), Roccalumera, Furci Siculo, Litorale Santa Teresa di Riva, Lipari (Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto), Taormina, Letojanni e Tusa (Spiaggia Lungomare).

Ad Agrigento Menfi (Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino). A Ragusa ci sono le spiagge di Modica (Maganuco, Marina di Modica), di Ispica (Santa Maria del Focallo), di Pozzallo (Pietre Nere, Raganzino), Scicli e Marina di Ragusa.

Sul podio nazionale prima la Liguria che segna 2 nuovi ingressi ma perde due Bandiere, confermando quindi 34 località; la Puglia sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un’uscita mentre seguono a parimerito con 20 Bandiere la Campania e la Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna.

Porti

Di porti bandiera blu in Sicilia ne troviamo soltanto due e sono messinesi:

Capo d’Orlando Marina (Capo d’Orlando) e Marina del Nettuno (Messina)