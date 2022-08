BARCELLONA OPERA ROCK – Il 3 agosto al Teatro Greco di Taormina

L’Opera teatrale dedicata a Freddy Mercury e Montserrat Caballé sarà messa in scena con la collaborazione tra l’orchestra della FOSS e la ritmica del Brass

Sul palco gli artisti internazionali Desirée Rancatore e Johan Robert Boding con gli arrangiamenti e la direzione del Maestro Roberto Molinelli. 3 agosto Teatro Greco di Taormina, 5 agosto Teatro di Verdura, 6 agosto Terrasini

Grande attesa per lo spettacolo Barcellona Opera Rock che quest’anno sarà in scena in tre luoghi storici siciliani di notevole bellezza storica. Appuntamento il 3 agosto al Teatro Greco di Taormina, il 5 agosto al Teatro di Verdura a Palermo ed il 6 agosto a Terrasini.

Sui prestigiosi palchi, la coproduzione tra la Fondazione The Brass Group e la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con lo spettacolo dedicato al grande Freddy Mercury, un omaggio ai Queen e a Montserrat Caballé, uno spettacolo unico nel suo genere che evidenzia in perfetta armonia quando il rock in chiave jazz incontra la lirica. Sul palco in giro per la Sicilia con con ben tre date gli artisti internazionali Desirée Rancatore e Johan Robert Boding con gli arrangiamenti e la direzione del Maestro Roberto Molinelli. Ad accompagnarli l’Orchestra della FOSS e la ritmica del Brass Group. Con lo spettacolo Barcellona Opera Rock debutta per la prima volta in Italia un soprano, una voce rock, un’orchestra ed una ritmica che si fondono per realizzare il concerto live dell’intero album BARCELONA, il capolavoro, dei Queen, della band britannica – uscito nel 1998 – nato grazie all’incontro di due leggende: il leader dei Queen Freddie Mercury e una delle più grandi voci della storia della lirica, il soprano Montserrat Caballé. La fusione tra lirica e rock sinfonico sarà riproposta dalla voce del soprano di fama internazionale Desireé Rancatore e da quella determinata e potente del rocker svedese Johan Boding, accompagnati da due sezioni strumentali, una ritmica e una classica, tutti diretti dal Maestro Roberto Molinelli che ha curato sapientemente anche gli arrangiamenti dello spettacolo. Nella seconda parte del concerto verranno eseguiti i più grandi successi dei Queen: una lunga carrellata che attraversa gran parte di cinquant’anni di storia con brani indimenticabili come The Show Must Go On, Somebody to Love, We will rock you: un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band.

L’album BARCELONA fu il frutto più importante di una collaborazione fortemente voluta dal leader dei Queen, innamorato della voce di Montserrat Caballé. Dopo che la città di Barcellona era stata selezionata per ospitare le Olimpiadi del 1992, Mercury era stato contattato per scrivere una canzone che sarebbe stata l’inno ufficiale dei Giochi e gli venne l’idea di creare un duetto con Caballé che aveva origini catalane. Freddie era un suo ammiratore da tempo, ma anche Montserrat apprezzava le qualità artistiche di lui, così che tra i due nacque una grande amicizia che li portò a registrare insieme l’intero album insieme al produttore Mike Moran. Un’edizione speciale dell’album è stata pubblicata il 3 settembre 2012. Presenta una nuova versione dell’album con i precedenti brani strumentali sostituiti con una nuova orchestrazione sinfonica e percussioni dal vivo al posto di sintetizzatori e drum machine. Apprezzato soprattutto per la title-track, che divenne una hit anche grazie al suo utilizzo per i Giochi olimpici del 1992, Barcelona ha rappresentato un esperimento innovativo per la sua fusione di musica pop/rock e lirica che, grazie all’intreccio delle due grandi voci, è un album che raggiunge livelli altissimi di preziosa intensità.