BASKET – Alma Patti: chi sbaglia meno vince

Scontro al vertice per la formazione pattese

Domenica, ore 13.00, palla a due per giocarsi il primo posto in classifica contro la Spezzina. Lo scontro al vertice con le liguri sarà una gara all’ultimo respiro fra due squadre che hanno dettato legge in questa prima parte di campionato, con qualche rospo non ben digerito da ambo le parti. Miccio e compagne sono cariche al massimo e non vedono l’ora di contendersi la vittoria in un’ora insolita prima per le atlete e a seguire per i tifosi. Patti, grazie anche al recupero delle infortunate, sta attraversando un ottimo periodo ed è determinata a tornare in Sicilia con due punti in più in classifica. “Sarà una gara emozionante sia dal punto di vista tecnico che atletico – dice coach Mara Buzzanca – se entrambe le squadre si trovano nei piani alti della classifica, significa che abbiamo disputato, sin qui, delle gare eccezionali. Sicuramente, vincerà chi sbaglierà di meno. Le mie ragazze – continua ancora coach Buzzanca – hanno potuto preparare al meglio la gara, consapevoli di trovarsi di fronte una squadra giovane ed agguerrita. Non temiamo il fattore campo – ha concluso Mara Buzzanca – conosciamo benissimo le nostre potenzialità e faremo di tutto per centrare un canestro in più di chi ci ospita. Domani comincia, per modo di dire, un tour de force di una settimana vibrante a livelli agonistici, in quanto domenica prossima ospiteremo Matelica che, nel turno serale di questa domenica, dovrà vedersela contro Empoli. Scontri diretti su scontri diretti”.