BASKET – Alma Patti in crescita

Il racconto dell’ottimo risultato ottenuto a La Spezia

La gara contro Credit Agricole Cestistica Spezzina ha dimostrato in maniera abbastanza evidente la progressione avuta dall’Alma Patti in stagione. La partita contro le liguri rientrava tra quelle perse con dispiacere all’andata, “sensazione” che si è sicuramente rivelata utile ad alimentare un desiderio di sana rivincita nel match di ritorno.

Sei mesi dopo il risultato è stato totalmente riscattato (50-73 e +23 di scarto) grazie ad una prestazione di squadra che ha messo contemporaneamente in evidenza le peculiarità di ognuna delle giocatrici in forze alla formazione pattese.

A 48 ore dall’ultimo impegno di campionato, coach Mara Buzzanca ha raccontato dell’ottimo risultato ottenuto elogiando tutto il gruppo.

“Contro La Spezia abbiamo iniziato con il freno a mano tirato, ma era normale considerato avevamo trascorso con Victoria solo una settimana di lavoro di gruppo. Sbloccandoci abbiamo sviluppato il nostro gioco nel modo migliore e devo dire che abbiamo fatto un’ottima gara. Per aver giocato la sua prima partita in maglia Alma, quello di Llorente è stato un ottimo approccio: ha contrastato tutti i tiri, era sempre a rimbalzo, in difesa era presente e in attacco è normale dire che deve prendere confidenza con i nostri meccanismi e con le sue compagne. Ma in questa giocatrice si sono dei margini di miglioramento importanti, fisicamente è devastante, e contro La Spezia ha fatto vedere secondo me solo il 50 per cento di ciò che può fare.

Abbiamo giocato un’altra gara di emergenza – continua la coach – ho tenuto a riposo Manfrè per un problema al piede, ma Marema Diouf ha fatto ciò che le è stata chiesto. Lo stesso per Sara Sciammetta e questo mi rende estremamente soddisfatta. Volevo inoltre sottolineare l’ennesima prova difensiva di Stoichkova. Ha fatto un gara molto importante in difesa e in attacco ha dato il suo contributo ormai costante. Kat sta diventando fondamentale, è lei la chiave della difesa. Sono certezza Galbiati, Cupido e Verona.

Devo dirmi soddisfatta di tutte – conclude l’allenatrice pattese – stiamo raggiungendo un livello importante allenamento dopo allenamento“.

Archiviata la vittoria del PalaSprint, l’Alma è tornata oggi pomeriggio al PalaSerranò per preparare il prossimo turno di recupero contro Nico Basket in programma sabato 24 aprile.

L’ambiente è concentrato e orientato verso l’obiettivo comune che, come ripetuto ampiamente, è il centrare il miglior piazzamento possibile nei playoff. La gara in Liguria nascondeva delle insidie che la formazione siciliana ha saputo far passare praticamente inosservate, motivo in più per credere nella maturazione del progetto Alma Patti.

E’ lo stesso presidente Attilio Scarcella ad evidenziare questo aspetto.

“Al giro di boa a La Spezia, dopo la prima di campionato persa a Patti in maniera dignitosa con 7 punti di riscatto, oggi l’Alma va forte dei traguardi raggiunti e delle consapevolezza acquisite durante la stagione. Serietà e spirito di abnegazione ci hanno permesso di essere convincenti in Liguria e Llorente ha trovato spazio positivo all’interno del nostro gruppo. I miei complimenti vanno anche alle nostre giovani, che hanno trovato minuti importanti contro una squadra importante come la Credit Agricole”.