BASKET – Alma Patti recupera la gara contro Civitanova Marche

Coach Mara Buzzanca: “Da questa settimana non abbiamo più scuse”

“Da questa settimana non c’è più motivazione che tenga. Non abbiamo più scuse. Da qui alla fine del campionato tutte le partite saranno una lotta e dovremo cercare di portare a casa i due punti giocando indifferentemente dentro o fuori casa. Questo se vogliamo dire la nostra, diversamente la nostra prospettiva è quella di diventare una squadra amorfa e senza spirito. In questo caso, non ho problemi ad ammetterlo, non sarebbe la squadra che mi rappresenta, quindi, mi aspetto il gruppo ritorni quello che è stato.

Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento e ci siamo ripresi da una trasferta difficile e complicata dal punto di vista logistico come è stata Umbertide. Ospitiamo Feba Civitanova Marche per fare risultato”.

Con queste consapevolezza, messa nero su bianco dall’allenatrice Mara Buzzanca, l’Alma Basket Patti riceve al PalaSerranò il fanalino di coda Feba Civitanova Marche, per il recupero della 2^ giornata del girone di ritorno. Patti viene da tre sconfitte consecutive, risultato che ha attardato la squadra in classifica (al netto dei recuperi da disputare) ed è prevedibile immaginare come il gruppo del presidente Attilio Scarcella voglia, da questo incontro, riaprire il discorso classifica.

Alma Basket Patti contro Feba Civitanova Marche si gioca domenica 6 marzo, palla a due alle ore 16:00. Arbitreranno l’incontro Bruno Licari di Marsala (Tr) e Antonio Giordano di Gela (Cl). Diretta della gara sulla pagina Facebook Alma Basket con il commento di Chiara Borzì e la regia di Davide Benedetto.