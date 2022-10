BASKET – Alma Patti torna al PalaSerranò per ritrovare i due punti

La play Degiovanni: “Dobbiamo trovare continuità per quattro quarti”

Quarta giornata di campionato e secondo appuntamento interno per l’Alma Basket Patti, impegnata sabato 29 ottobre contro le liguri della Cestistica Spezzina. Imperativo del match in programma al PalaSerranò alle ore 16:30 è ritrovare i due punti per dare una direzione precisa a questo inizio di stagione, dove le pattesi del presidente Scarcella hanno già dimostrato ampiamente il proprio valore tecnico e il grande affiatamento del gruppo, raccogliendo però solo due punti su tre gare giocate.

Ad anticipare il prossimo match di campionato è stata la playmaker Erica Degiovanni, in grande spolvero nella trasferta toscana dello scorso week-end e consapevole delle necessità a cui dovrà far fronte l’Alma nell’affrontare, ora, La Spezia.

Intervista Erica De Giovanni – Alma Basket Patti

La formazione allenata da coach Marco Corsolini fa parte del gruppo di testa, ma resta a sole due lunghezze dalla squadra di coach Mara Buzzanca. Indimenticabili gli scontri play-off tra i due team, in cui Patti ha sempre avuto la meglio. Ex dell’incontro è l’attuale capitana dell’ Alma, Silvia Sarni.

Alma Basket Patti – Cestistica Spezzina sarà diretta dagli arbitri Stefano Pulina e Federico Turello. La gara verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Alma Basket grazie alla regia di Davide Benedetto e Valeria Orlando, insieme al commento di Daniele Straface.