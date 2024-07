BASKET – Patti si sposta a Bolzano

Coach Buzzanca: “Trasferta difficile, ma cerchiamo altri due punti”

“Sarà una trasferta difficile, anche per la situazione logistica, ma siamo sul pezzo e quello che c’interessa è andare a Bolzano per conquistare altri due punti. In settimana ci siamo allenate bene, con concentrazione e consapevoli sarà una partita che potremmo fare nostra tenendo alta l’attenzione, riconoscendo alle nostre avversarie il “fattore campo” e sapendo sono una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Mi aspetto una partita bella ed agguerrita. Andremo in Trentino consapevoli non sarà facile, ma ce la metteremo tutti per tornare a Patti con i due punti”.

L’Alma Patti Basket lascerà la Sicilia con volo da Catania alle 5:30 del mattino, direzione Pala Walther di Bolzano, per giocare alle 15:30 contro l’Acciaierie Valbruna di coach Alessandro Pezzi.

Coach Mara Buzzanca ha commentato il pregara di un match che vedrà contrapposte due formazioni a pari punti in classifica, appaiate rispettivamente al nono posto (Bolzano) e decimo (Patti).

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook @pallacanestrobz.