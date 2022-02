BASKET – Terza sconfitta consecutiva per Patti, Umbertide vince 76-67

Liliana Miccio mvp dell’incontro con 24 punti

Terza sconfitta consecutiva per l’Alma Basket Patti, la Pallacanestro Femminile Umbertide vince 76-67.

Ancora una buona partita delle pattesi non viene premiata con la vittoria. L’Alma paga subito un brutto inizio di quarto (7-2) che “svolta” grazie al time out chiamato da coach Mara Buzzanca a 6:10”. Con cinque punti consecutivi Liliana Miccio porta le siciliane sul -1 (17-16), ma nel finire di frazione Federica Pompei ai liberi permette ad Umbertide di chiudere in vantaggio i primi dieci minuti sul 19-16.

Paolocci apre la frazione per Umbertide, Micovic risponde ai liberi. Kotnis e Moriconi ristabiliscono il +7 (25-18) ma Patti non molla e per ben due volte torna sotto i cinque punti di distacco. Verona e Botteghi tengono in gara le pattesi, ma i cambi aiutano coach Staccini e fanno la differenza nella statistica anche nella seconda frazione. Moriconi sostituisce egregiamente Federica Pompei, ma al suo rientro, la play numero 00, realizza cinque punti di fila e chiude il quarto ancora a favore di Umbertide sul 40-33.

Nei primi cinque minuti del terzo quarto è ancora un botta e risposta tra le umbertidesi e Patti che premia le padrone di casa, brave a riconquistare la doppia cifra di vantaggio ancora con Pompei (+12 sul 49-37). Iuliano e Miccio riportano Patti sul -8, ma le triple di Pompei e Cabrini valgono il +14 a 3:44”. Però, il finire di quarto è di marca Alma con Miccio e Botteghi; a “guastare” il tentativo di recupero delle siciliane è la solita Pompei con l’ennesimo canestro di fine frazione, stavolta valido per il 61-49.

Mai per vinta l’Alma Basket torna sotto di 8 punti ad inizio dell’ultimo quarto. Grazie ai canestri di Verona, Botteghi e Miccio si fa sotto sul -5 costringendo Staccini al time out. La sortita offensiva delle siciliane non porta ad un finale in volata. Solo sei punti realizzati in 4’ non bastano contro Umbertide brava a segnarne undici. L’incontro termina 76-67.

Mvp della gara è Liliana Miccio autrice di 24 punti, Allegra Botteghi sfiora la doppia doppia con 13 punti e 8 rimbalzi ed è lo stesso fa Marta Verona autrice di 13 punti con 5 rimbalzi e 1 assist. L’Alma paga la differenza ai rimbalzi con Umbertide, 35 contro 26, e i punti fatti in contropiede, 11 contro 6.

Non ci sarà sosta per l’Alma Basket durante il week-end della Final Eight della Coppa Italia 2022 organizzata ad Udine. Giorno 6 marzo alle ore 16 si giocherà il recupero contro Feba Civitanova Marche.

La Bottega del Tartufo Umbertide – Alma Basket Patti 76-67

Umbertide: Pompei 22, Giudice 11, Kotnis 10, Cabrini 6, Baldi 10, Olajide, Bartolini ne, Stroscio 2, Moriconi 13, Paolocci 2, Gambelunghe, Cassetta ne. All.: Staccini

Patti: Botteghi 13, Iuliano 4, Chiarella 3, Miccio 24, Verona 13, Mivoc 10, Gregorio ne, Dell’Orto, De Lise ne, Gualtieri. All.: Buzzanca, Ass.All.: Perseu

In foto Liliana Miccio (crediti Valeria Orlando)