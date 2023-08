“BIANCA LANCIA – LA BELLA DELLA TORRE” – Le foto ed i commenti finali

Da segnalare il grande impegno propulsore dell’architetto Salvo Gentile In scena 30 tra attori, ballerini e musicisti. Uno spettacolo site specific, itinerante e immersivo di Savatteri Produzioni nell’ambito del progetto “Brolium, il giardino di Bianca” promosso dall’Amministrazione comunale Tutto esaurito e atmosfera magica per tutto il weekend appena trascorso a Brolo con l’opera originale di Marco Savatteri “ Bianca Lancia- La Bella della Torre”, una performance immersiva ispirata dalla storia e dalle leggende che animano il borgo medievale di Brolo con la sua magnifica Torre saracena. Qui, turisti e cittadini da venerdì e fino a ieri sera, a gruppi di 70 persone alla volta, hanno potuto assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere: tutto il borgo si è animato magicamente tra canti, danze, testi recitati in abiti d’epoca e videomapping che hanno fatto fare a tutti un salto indietro nel tempo, lungo le strade medievali e fin sull’antica torre. Un incanto andato avanti tutta la notte dalle 21:30 alle 00:30 con 5 gruppi di spettatori per ogni sera. Ispirandosi al luogo e scavando nei documenti e nei racconti orali che lo animano Marco Savatteri ha messo in scena frammenti di storia e leggenda su Bianca Lancia, per anni amante e poi ultima moglie di Federico II che la sposò in punto di morte, e “Maria la bella della torre”, fanciulla bellissima, che si narra sarebbe state rinchiusa nella torre di Brolo. Una performance originale che fa parte del progetto “Brolium il giardino di Bianca” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Laccoto proprio per valorizzare il sito turistico e finanziato dal Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. “La risposta del pubblico è stata straordinaria – dice Marco Savatteri – con turni esauriti da giorni prima. Siamo orgogliosi di aver scritto e prodotto questo spettacolo contribuendo con l’arte e la cultura a riaccendere i riflettori su questo magnifico luogo e la sua preziosa Torre”. Per alcuni la Torre in cui soggiornò Bianca Lancia si colloca in Puglia a Gioia del Colle, per altri proprio qui a Brolo. Maria la Bella è, invece, una figura leggendaria tramandata di generazione in generazione e ancora viva a Brolo. In questa performance si incontrano così a distanza di secoli due figure femminili del passato custodite dallo stesso monumento. “L’evento – dice il sindaco Giuseppe Laccoto – si inserisce nel progetto organico di valorizzazione del centro storico che abbiamo avviato e in cui crediamo profondamente. Il successo della performance e del videomapping ci dicono che questa è la strada giusta da seguire”. Scritta e diretta da Savatteri, la performance si avvale dei costumi di Valentina Pollicino, delle orchestrazioni di Enrico M.R. Fallea e della direzione corale di Giulia Marciante. Assistenti della produzione: Martina Ciccarelli, Giulia Caci, Andrea Mongello e Danilo Sguali. La direzione artistica è di Alfredo lo Faro. Parte integrante della performance le Illustrazioni di Simona Randazzo e il videomapping di Leonardo Bruno mentre il progetto e l’organizzazione di “Brolium il giardino di Bianca” è di Salvatore Gentile. In scena, 30 tra artisti e performer di Savatteri Produzioni e la partecipazione straordinaria di: Cristina Mazzaccaro, Giovanni Strano, I Duo Fire Acrobats, Alessandra Salerno e la compagnia Magma di Turi Scandura.

IL PROGETTO

Brolium, il giardino di Bianca

Il progetto “Brolium, il giardino di Bianca – percorsi visivi, multimediali e partecipati per far rifiorire la tradizione dell’accoglienza e creare nuove opportunità economiche” è coordinato dall’Architetto Salvatore Gentile e finanziato e ottenuto dal Comune di Brolo nell’ambito del Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014- 2020 Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. Il progetto è diviso in cinque azioni, dalla raccolta di informazioni per lo sviluppo della brand identity generale e del mercato all’individuazione degli itinerari e lo studio per la collocazione della segnaletica, video proiezioni, totem informativi.

SAVATTERI PRODUZIONI

Savatteri Produzioni realizza opere teatrali originali ispirate al patrimonio culturale materiale e immateriale del Mediterraneo, ispirandosi a storia, cultura, mito e letteratura attraverso format teatrali site specific e intrecciando le più diverse arti performative. In scena una compagine di artisti professionisti, maestranze e attori, quasi tutti siciliani.