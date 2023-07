BROLIUM – Presentate le linee guida del progetto per la valorizzazione del borgo storico brolese

Nel parco del castello è stato presentato il progetto “Brolium, il giardino di Bianca – percorsi visivi, multimediali e partecipati per far rifiorire la tradizione dell’accoglienza e creare nuove opportunità economiche -.

Con quest’iniziativa prosegue il percorso di promozione e valorizzazione del borgo medievale di Brolo avviato dall’Amministrazione Comunale guidata da Giuseppe Laccoto.

Le foto sono di Andrea Taranto e Danilo Sgueli

Il progetto – finanziato nell’ambito del Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020 – vede, come ha spiegato il vicesindaco Carmelo Ziino, il coinvolgimento attivo di rappresentanze sociali e delle associazioni del terzo settore presenti sul territorio, oltre alle associazioni di categoria e le scuole di Brolo.

Il progetto nasce dal lavoro svolto nel 2019 dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, concretizzatosi anche nello splendido del volume “Bianca Terra” stampato ai tempi della sindacatura di Irene Ricciardello. Una progettazione che con il coordinamento dell’architetto Giovanni Minutoli, vincitore della menzione al merito della Fondazione Sicilia, ha dato una chiave importante di rilettura di quello che era, e come era, il borgo antico del paese.

Nel corso dell’incontro è stato presentato l’evento teatrale programmato dal 18 al 20 agosto nel centro storico brolese che diventerà, per l’occasione, la location suggestiva della rappresentazione “Bianca Lancia – La Bella della Torre”, una performance immersiva, esperienziale e interattiva realizzata con la regia di Marco Savatteri ed ispirata dal bellissimo Borgo di Brolo. A presentare il progetto musico\teatrale c’era anche Alfredo Lo Faro – direttore artistico dell’evento ..

L’architetto Salvatore Gentile ha presentato alcuni dettagli del progetto che è diviso in cinque azioni, dalla raccolta di informazioni per lo sviluppo della brand identity generale e del mercato, all’individuazione degli itinerari e lo studio per la collocazione della segnaletica, video proiezioni, totem informativi.

Le architette Gloria Cerliani, Erika Fammartino e Gisella Giamo hanno illustrato il percorso partecipato che prevede l’avvio di una serie di laboratori che spazieranno dalle attività di animazione territoriale con attività teatrali, all’ideazione di ricette legate alla tradizione di Bianca Lancia da parte degli studenti dell’istituto alberghiero, mentre i giovani dai 6 ai 13 anni saranno chiamati a realizzare una ricerca storica con il supporto degli anziani.

Alla presentazione, condotta dal giornalista Massimo Scaffidi, oltre ai rappresentanti istituzionali, si sono registrati gli interventi di diversi soggetti interessati al percorso partecipato che si pone l’obiettivo di riscoprire e rinvigorire tradizioni, narrazioni e leggende, valorizzare un luogo che rappresenta l’identità di Brolo e gettare le basi per offrire opportunità di lavoro e sviluppo economico.

A tal proposito da citare gli interventi dell’avvocato Nino Germanà, ottimo e disponibile padrone di casa, dell’avvocato “Mimmo” Magistro, presidente del consiglio comunale, Nino Bonina, presidente dell’associazione Voab, Amedeo Arasi, presidente della locale Pro Loco, Marina Toppi, Docente dell’IC Brolo e Maria Ricciardello, dirigente dell’Istituto Alberghiero di Brolo.

Ruolo importante anche quello del designer Davide Busacca che sta curando la progettualità degli stand – modulari – che inserendosi nel contesto urbano\medievale del luoghi dovranno ospitare diverse attività.

Le conclusioni dell’incontro sono spettate al sindaco, Giuseppe Laccoto, che ha evidenziato quanto fatto e voluto da questa amministrazione per valorizzare il borgo e la marina di Brolo, ma anche il centro urbano. Laccoto ha parlato del nuovo piano regolatore ma anche di vivibilità e futuro del paese.

Presentato anche un demo dello spettacolo teatrale ed anticipata anche la novità editoriale del libro su Bianca Lancia realizzato dal Salvo Gentile con i disegni di Simona Randazzo.

Alla fine un apericena di qualità offerto dall’Alberghiero ha concluso l’evento.