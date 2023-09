BROLO & FICARRA – Tra venerdì e sabato una due giorni dedicata al gusto, allo spettacolo, ai sapori

A Brolo Turè Muschio animerà la serata in piazza Annunziatella mentre a Ficarra ancora musica con Antonio Smiriglia

La pioggia non ha frenato nè entusiasmi nè voglia di lavorare per creare nuove aspettative per la promozione del territorio e dei suoi prodotti. Il 23 settembre scorso, a Brolo era stato rinviata la “festa in piazza con sapori, cabaret e gusti di sicilia” a causa del maltempo, anche se l’incontro, nel salotto della sala Rita Atria, era stato propositivo, pieno di operatori commerciali che si sono incontrati con i buyers internazionali alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura l’onorevole Luca Sammartino.

Ora tutto si ripropone e venerdì 29 settembre in piazza Annunziatella l’appuntamento è fissato per le ore 18,00 quando verrà inaugurato quest’expo dedicato al gusto, alla commercializzazione dei prodotti del territorio ed allo spettacolo. E l’appuntamento si rinnoverà il giorno dopo, a Ficarra, quando nel nuovo piazzale Logge la festa riproporrà i suoi “tesori”.

Tra tradizione e internazionalizzazione nasce l’idea progettuale che è alla base dell’evento “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori”

Questo è un progetto voluto dall’unione dei comuni “Terre del Lancia, Brolo, Ficarra” che si fonda sulla convinzione che è proprio l’unione, il gruppo, ad essere vincente e ad avere una caratteristica in più rispetto agli altri, non più il campanilismo tra due o più, ma la connessione di elementi vincenti. Con “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” si vuole celebrare molto di più delle eccellenze enogastronomiche del territorio, la la voglia di costruire una piattaforma commeciale e turistica-economica che punta verso nuove forme di sviluppo.

un evento unico

Il programma

A Brolo venerdì 29 settembre in piazza Annunziatella

Ore 18.00. Inaugurazione e Apertura stand.

Ore 18.30\19.30. Degustazioni presso stand enogastronomici.

Ore 19.00. Apertura Area Food a cura degli operatori brolesi

Ore 19.00. Show cooking a cura dello chef Tindaro Ricciardo\Bistrot Murauto.

Ore 20.00. Show cooking cura dell’Istituto “F.P. Merendino”- Istituto Professionale Alberghiero di Brolo.

Ore 21.30. Turè Muschio e la sua band in concerto.

A Ficarra il 30 settembre nell’area del nuovo parcheggio Logge.

Ore 18.00. Apertura stand.

Ore 18.30\19.30. Degustazioni presso stand.

Ore 18.30. Incontri con buyers.

Ore 19.00. Apertura Area Food curata dagli operatori della filiera “Ficarra 4.zero” e dagli imprenditori ficarresi.

Ore 19.00. Show cooking a cura dello chef Tindaro Ricciardo\Bistrot Murauto.

Ore 20.00. Show cooking a cura dell’Istituto “F.P. Merendino” Istituto Professionale Alberghiero di Brolo.

Ore 21.30. Spettacolo Musicale: Antonio Smiriglia con il suo ultimo lavoro “Amanti, Santi e Naviganti”. Aprirà il concerto con Aura Mannelli

“Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” nasce con l’idea di valorizzare le tradizioni locali e l’evento “Le vie dei Lancia – Terre dei Sapori” vuole unire ancor più i comuni di Brolo e Ficarra già vicini, da secoli, per storia, religiosità e tradizioni. L’obiettivo di questa iniziativa è far conoscere al pubblico internazionale, favorendone la commercializzazione, le eccellenze enogastronomiche di queste terre, evidenziando l’importanza dell’unione tra territori.

la manifestazione è patrocinata dall’assessorato regionale dell’agricoltura

Il Comune di Brolo e quello di Ficarra hanno deciso di presentare insieme le loro eccellenze agricole e agroalimentari, le filiere ea kmzero, ma anche quella sana imprenditorialità che favorisce sviluppo e occupazione, creando un evento che possa valorizzare entrambi i territori. Questa iniziativa si basa sulla filosofia imprenditoriale, sulle tecniche e sull’innovazione utilizzate nella produzione di cibo di alta qualità in Sicilia, che da sempre è considerata “la terra dei Sapori”.

A Ficarra si punterà molto sull’olio extravergine d’oliva minuta. Questo prodotto sarà il protagonista indiscusso, insieme agli agrumi, che sono tra i prodotti più rinomati della regione. Per l’olio, si tratta di una cultivar antica e rara che cresce sui monti Nebrodi, producendo un olio dal sapore fruttato e delicato. L’evento offrirà anche la possibilità di degustare conserve, marmellate e liquori a base di agrumi, miele e salumi e tanto altro. Tutto rigorosamente prodotto con materie prime non trattate.

A Brolo, invece, l’attenzione sarà rivolta oltre agli agrumi, ai dolci e ai salumi. Questa località vanta aziende agricole che lavorano in biologico e seguono antiche tradizioni nella produzione di cibo di alta qualità. L’evento rappresenterà un’opportunità per queste aziende di far conoscere i loro prodotti non solo ai visitatori locali ma anche a un pubblico internazionale, infatti gli incontri sono caratterizzati dalla presenza di buyers internazionali disponibili a offrire nuove vetrine verso i mercati del centro e del nord europa.

Ci sarò anche un’area dedicata allo street food, mentre sul palco anche momenti d’intrattenimento e show cooking dove unitamente allo chef Tindaro Ricciardi di Borgo Muraudo ci saranno tra i fornelli i docenti e gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Brolo, che fa parte del polo didattico del F.P.Merendino di Capo d’Orlando.

info: Ufficio turistico Brolo 0941561224 – Ufficio Turistico Ficarra: 0941 582604