BROLO – “Oligarchia Partecipata”

Democrazia “poco” Partecipata – a scriverlo è il consigliere comunale d’opposizione Gaetano Scaffidi che aggiunge – su come sia sul regolamento che per le somme da destinare a forme di “democrazia partecipata “, già durante la seduta di approvazione in consiglio comunale, aveva espresso molti dubbi.

“Quel regolamento, infatti, lasciava, così come poi è avvenuto, grande discrezionalità alla parte politica per quanto riguarda i progetti da portare a votazione finale e quelli da scartare”.

Nei fatti su 7 progetti presentati 5 sono stati esclusi in fase di “valutazione” politica.

Una scelta avvenuta senza rendere chiari, almeno sino ad ora, le motivazioni o la metodologia che ha convinto l’esecutivo per optare per uno o per un altro dei progetti, giunti al comune anche in maniera travagliata, dopo che in prima battura erano stati solo due i progetti presentati e poi uno escluso ed uno ritirato.

“Inutile girarci attorno facendo gli ipocriti.- scrive Scaffidi oggi – Così è stato. E non voglio minimamente entrare nel merito dei due progetti giunti nella cosiddetta “finale”. Perché sicuramente entrambi validi e qualificanti”. Ma per lui “è il principio sbagliato, se si chiama democrazia partecipata è proprio perché sono i cittadini a dovere valutare tutti gli eventuali progetti proposti. Ovviamente quelli ritenuti fattibili con le somme a disposizione”

E poi entrando nel merito aggiunge “Oltretutto nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale, per la votazione finale, non vi è alcun dettaglio sulla tipologia dei due progetti, se non la denominazione dello stesso e il nome di chi lo ha presentato. Il cittadino elettore, mi chiedo quindi, in base a cosa dovrebbe esprimere la propria valutazione se non vi è indicato da nessuna parte in cosa consistono e cosa prevedono tali progetti?”