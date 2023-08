BROLO – Tre serate evento per riscoprire l’antico borgo medievale e le storie che lo hanno popolato

Performance teatrale “Bianca Lancia – la bella della torre” di Marco Savatteri

In scena 30 tra attori, ballerini e musicisti. Uno spettacolo site specific, itinerante e immersivo di Savatteri Produzioni nell’ambito del progetto “Brolium, il giardino di Bianca” promosso dall’Amministrazione comunale

Una performance immersiva in un luogo straordinario: il borgo medievale di Brolo con la sua magnifica torre saracena. Qui dal 18 al 20 agosto andrà in scena “Bianca Lancia- La Bella della Torre”, uno spettacolo immersivo scritto dal regista Marco Savatteri ispirandosi al luogo e scavando nella storia e nelle leggende che lo animano: le vacanze estive di Bianca Lancia, per anni amante e poi ultima moglie di Federico II che la sposò in punto di morte, e la leggenda di Maria la bella della torre, fanciulla bellissima, che si narra sarebbe state rinchiusa lì dal marito per gelosia.

Una performance originale che fa parte del progetto “Brolium il giardino di Bianca” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Laccoto proprio per valorizzare il sito turistico e finanziato dal Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020.

“Per alcuni la storia di Bianca Lancia si colloca in Puglia a Gioia del Colle, per altri proprio qui a Brolo, mentre Maria la Bella è una figura leggendaria tramandata di generazione in generazione e ancora viva a Brolo – dice Marco Savatteri – In questa performance si incontrano così a distanza di secoli due figure femminili del passato custodite dallo stesso monumento. Un’occasione per turisti e cittadini di immergersi nell’atmosfera medievale di cui l’antica Torre è un lascito prezioso”.

“L’Amministrazione Comunale – dice il sindaco Giuseppe Laccoto – punta molto sull’evento dedicato a Bianca Lancia del 18, 19 e 20 agosto perché si inserisce nel progetto organico di valorizzazione del centro storico che abbiamo avviato. Sono certo che il fascino del borgo, gli scorci suggestivi e la magia che saprà esprimere lo spettacolo lasceranno un segno indelebile negli spettatori”.

Scritta e diretta da Savatteri, la performance si avvale della direzione artistica di Alfredo lo Faro, delle Illustrazioni di Simona Randazzo, del videomapping di Leonardo Bruno mentre il progetto e l’organizzazione di “Brolium il giardino di Bianca” è di Salvatore Gentile.

La performance sarà fruibile a gruppi di 70 persone alla volta e tutto il borgo si animerà in maniera particolare tra canti, danze e videomapping che faranno fare un salto indietro nel tempo. Fin sulla torre. La magia durerà tutta la notte dalle 21:30 alle 00:30 per tre notti consecutive e 5 gruppi per ogni sera.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al link: http://bitly.ws/PvZf

IL PROGETTO Brolium, il giardino di Bianca

Il progetto “Brolium, il giardino di Bianca – percorsi visivi, multimediali e partecipati per far rifiorire la tradizione dell’accoglienza e creare opportunità economiche” è coordinato dall’Architetto Salvatore Gentile e finanziato nell’ambito del Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. Il progetto è diviso in cinque azioni, dalla raccolta di informazioni per lo sviluppo della brand identity generale e del mercato all’individuazione degli itinerari e lo studio per la collocazione della segnaletica, video proiezioni, totem informativi.

SAVATTERI PRODUZIONI

Savatteri Produzioni realizza opere teatrali originali ispirate al patrimonio culturale materiale e immateriale del Mediterraneo, ispirandosi a storia, cultura, mito e letteratura attraverso format teatrali site specific e intrecciando le più diverse arti performative. In scena una compagine di artisti professionisti, maestranze e attori, quasi tutti siciliani.

MARCO SAVATTERI

Marco Savatteri è un regista teatrale, drammaturgo, compositore. Laureato in lettere moderne presso La Sapienza di Roma, fonda nel 2012 la Casa del Musical, Centro di formazione artistica in Sicilia, e nel 2018 la Savatteri produzioni, che realizza eventi culturali, teatrali e musicali.

Formatore teatrale in diverse scuole italiane ed estere tra cui il Liceo Internazionale di Saint Germain en Laye in Francia, dal 2017 è anche regista e co-autore del Concorso Internazionale “Uno Nessuno Centomila” che promuove la letteratura italiana e il teatro tra i giovani studenti di Scuole Internazionali.

Tra i suoi lavori: Al passo coi templi – Il Risveglio degli Dei rappresentato all’alba nella Valle dei Templi e in altri siti archeologici tra cui il Teatro antico di Taormina; Hadrianus Imperator con Giancarlo Giannini; Camicette Bianche – il musical sull’emigrazione italiana a New York; Caravaggio – la Fuga, I tre mondi di me – Viaggio nella Divina Commedia e il cortometraggio Che cos’è la notte con Iaia Forte.

Savatteri ha anche curato la direzione artistica di vari eventi. Gli ultimi in ordine di tempo: Morgantina Rivive, 2022 – 2023 – Aidone; e I racconti del Museo Griffo – Museo Archeologico Pietro Griffo – Agrigento – 2023.

Bianca Lancia – La Bella della Torre

Una performance immersiva ed esperienziale ispirata dal bellissimo Borgo di Brolo.

Scritto e diretto da Marco Savatteri

Direzione artistica di Alfredo lo Faro

Illustrazioni di Simona Randazzo

Videomapping di Leonardo Bruno

Progetto e organizzazione di Salvatore Gentile

Progetto finanziato nell’ambito del Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020 Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020

Con il patrocinio del Comune di Brolo