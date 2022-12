BROLO – Una panchina gialla contro il bullismo

Un convegno, un simbolo per sottolineare la necessità di arginare il fenomeno di bullismo e del cyberbullismo. Un pericolo sempre dietro l’angolo.

Sembrano passati anni luce quando a Brolo era una sorta di lesa maestà parlare di bullismo tra le classi.

La polvere da nasconder sotto il tappeto.

Eppure sino a qualche anno fa si tendeva a sminuire o ridimensionare alcuni casi che eppure erano emersi. Oggi finalmente cadono i veli dei tabù, cresce il livello di attenzione.

Giusto per dire l’ultimo campanello di allarme è di soli pochi mesi fa. Subito attenzionato dall’allora dirigente Ricciardello, forse l’ultimo su atto posto in essere a Brolo prima di lasciare il suo ruolo di reggente, con la massima attenzione a chi di competenza.

Ora passiamo alla cronaca di quanto accaduto mercoledì scorso.

Il comunicato stampa

Si è svolto nei giorni scorsi nei locali dell’Istituto comprensivo un interessante incontro promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’Istituto Superiore dei Servizi Alberghieri e Ristorazione con la partecipazione delle forze di polizia operanti sul territorio. Tema della manifestazione: “Il fenomeno del bullismo e Cyberbullismo”.

All’incontro hanno partecipato gli studenti degli Istituti e il personale docente. Ha aperto i lavori il vice sindaco Avv. Carmelo Ziino che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale, evidenziando gli aspetti giuridici del fenomeno; l’assessore alla Pubblica istruzione dott. Cono Condipodero, ha sottolineato che il bullismo è una forma di violenza che per sconfiggerla occorre un cambiamento culturale. L’Assessore alle politiche sociali Tina Fioravanti, ha evidenziato l’importanza dei servizi sociali del Comune, pronti ad accogliere le problematiche del fenomeno. La dott. Elisa Ziino, in sostituzione del dirigente scolastico assente, ha sottolineato l’importanza e il ruolo della scuola. Il parroco don Enzo Caruso, è un atteggiamento negativo e distruttore. Il luogotenente Maurizio Mastrosimone, comandante dei carabinieri della locale stazione, ha sottolineato il ruolo dell’Arma sul fenomeno. Il Commissario Capo di PS. di Capo d’Orlando Salvatore Ceraolo, il ruolo della Polizia di Stato ed ha portato a conoscenza degli studenti l’importanza dell’App Youpol proiettando un video illustrativo. La psicologa Marilena Foti, è una relazione di prevaricazione che accade normalmente in un contesto di gruppo. Presente anche il comandante della Polizia Urbana dott. Salvatore Messina e l’assistente sociale Stefania Saitta.

Durante i lavori è stato proiettato il video con la testimonianza da parte del dott. Paolo Picchio, presidente onorario della Fondazione Carolina Picchio. “Consiglia ai ragazzi di volersi bene, di abbracciarsi e di parlare sempre con i loro coetanei e con gli adulti che li accompagnano. Inoltre, aggiunge che la panchina di color giallo come il sole di Sicilia possa essere un monito e un messaggio di speranza per tutta la vostra bellissima comunità brolese”.

La manifestazione si è conclusa nella piazza G. Leopardi con la posa di una panchina di colore giallo con la targa in cui è riportato lo scritto che Carolina Picchio vittima del Cyberbullismo scrisse prima di suicidarsi “Le parole fanno più male delle botte”.

