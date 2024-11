BROLO – Unisciti alla nuova Banda Cittadina

un’occasione per crescere con la musica!

La nuova Banda Cittadina apre ufficialmente le iscrizioni per i corsi di formazione musicale dedicati a tutti i giovani dai 5 ai 20 anni che vogliono avvicinarsi all’arte della musica e vivere l’esperienza unica di far parte di un gruppo appassionato e legato alle tradizioni del territorio.

5\8 anni propedeutica musicale 8\20 anni strumenti a fiato e percussioni

Promossa dall’associazione InCrescendo, questa iniziativa, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, offrirà corsi di strumenti a fiato, percussioni e propedeutica, diretti dai maestri Basilio Pintabona e Fabrizio Sicilia, figure di riferimento nella scena musicale non solo locale, che guideranno gli studenti nel loro percorso di crescita artistica e personale.

Scadenza Iscrizioni: 30 novembre

Partecipare alla Banda non significa solo imparare a suonare uno strumento, ma anche immergersi nei valori e nelle tradizioni della nostra comunità, creando legami autentici e duraturi e riprendnendo anche una vecchia tradzione che a Brolo vedeva la banda suonare già negli anni “trenta”. La Banda è una scuola di vita che insegna due lingue: quella della musica e quella della nostra comunità, rendendo ogni evento un momento speciale di condivisione e gioia collettiva.

La Banda Cittadina è impegno, passione ed è voglia di partecipare a un progetto che fa vivere lo spirito del nostro paese.

Una Tradizione che vive nelle note

La Banda è l’anima delle nostre feste: con i suoi brani, riempie le strade di suoni inconfondibili, portando con sé la gioia delle celebrazioni e il ricordo delle ricorrenze sacre e civili. Le sue esibizioni non sono solo musica, ma rievocano immagini di infanzia, come le giostre e i carrettini dei dolci, e creano un’atmosfera che coinvolge tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sulle note della Banda, l’intera comunità si riunisce, riscoprendo ogni volta quel legame profondo con le tradizioni.

Far parte della Banda

Per chi partecipa, la Banda rappresenta un’opportunità per esprimersi, imparare la disciplina, lavorare in squadra e, soprattutto, divertirsi. È un percorso che permette di sentirsi parte di un gruppo, di affrontare sfide e di provare la soddisfazione di eseguire un brano insieme agli altri dopo ore di prove e impegno.

Come Iscriversi

Per iscriversi ai corsi basta contattare l’associazione InCrescendo e compilare il modulo d’iscrizione – presente anche su facebook – entro il 30 novembre.

Per info:

392\3136193 (Basilio Pintabona)

328\7258278 (Fabrizio Sicilia)