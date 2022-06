CALCIO AL FEMMINILE – Le giocatrici italiane più forti e popolari

Le migliori giocatrici nella storia del calcio italiano

Che il calcio sia uno sport per soli uomini è, fortunatamente, una convinzione superata da tempo. Il calcio femminile, nato in Inghilterra, si è affermato sempre di più. La prima partita di sole donne venne disputata nel lontano 1881: si trattava di una sfida organizzata e non di una vera e propria competizione. Le squadre femminili iniziarono a sfidarsi seriamente solo nei primi anni del ‘900. Il successo fu pressoché immediato: in Inghilterra le squadre femminili aumentarono sempre più e questa nuova interpretazione del calcio, come sport anche per donne, si iniziò a diffondere negli altri paesi, arrivando anche in Italia. È così che, insieme ai nomi del calcio maschile, si iniziò ad affermare la fama delle calciatrici italiane, che con il tempo divennero sempre più popolari. Chi sono oggi le giocatrici più conosciute nel nostro Paese? Abbiamo stilato una piccola classifica, con la speranza che questa possa allargarsi sempre di più.

LE MIGLIORI GIOCATRICI ITALIANE

Come stabilire quali sono le migliori giocatrici nella storia del calcio italiano? Sicuramente non è semplice. Questo perché parliamo di uno sport imprevedibile, ricco di sorprese e colpi di scena che rendono tutto sempre più travolgente ma anche complicato. Per stilare una classifica delle migliori giocatrici nella storia del calcio italiano abbiamo preso in considerazione il loro andamento durante la stagione e i risultati ottenuti nel corso della loro carriera. Ecco qui di chi stiamo parlando:

Carolina Morace

Sara Gama

Ilaria Mauro

Martina Rosucci

Barbara Bonasea

Cristina Girelli

Betty Vignotto

Flaminia Simonetti

Laura Giuliani

Daniela Sabatino

Vediamo le caratteristiche delle prime cinque.

LE MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE – CAROLINA MORACE

Carolina Morace è adesso un’allenatrice, ma è stata dapprima un’importante calciatrice e attaccante italiana. Coltivava la passione del pallone fin da ragazzina e a soli 14 anni molti la consideravano già un fenomeno. Il suo esordio più importante, in maglia azzurra, risale al 1978, quando viene chiamata a sostituire la capitana Betty Vignotto. Morace ha giocato per diversi club: nel Verona, nella Lazio, nel Modena. Poi ha deciso di dedicarsi al mestiere di allenatrice ed è stata la prima donna europea ad allenare una squadra maschile professionista, la Viterbese.

LE MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE – SARA GAMA

Sara Gama è difensore e capitano della Juventus, oltre che dirigente e capitana della nazionale. Ricordata per essere stata la prima italiana ad aver giocato una finale di Champions League, la giocatrice vanta grande stima, non solo dai suoi 121k follower su Instagram. Tutti le riconoscono grande talento, forte personalità ed eccellenti doti calcistiche. Nel 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna, è stata inserita da Mattel tra le 17 personalità femminili internazionali (unica italiana) che hanno saputo ispirare intere generazioni di ragazze.

LE MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE – ILARIA MAURO

Ilaria Mauro è un’ex calciatrice della nazionale italiana e attaccante della Fiorentina. Per tre anni ha giocato in Germania, sia in Serie B con il SC Sand, sia nella società Turbine Potsdam, nella massima divisione del campionato tedesco di calcio femminile. Anche lei, come Sara Gama è sempre stata molto seguita sui social, con 29,3k follower su Instagram. Ilaria ha detto addio al calcio nel 2021, raccontando durante alcune interviste quanto per lei la scelta sia stata dura ma dovuta. La giocatrice è stata anche inserita nella classifica delle 100 migliori calciatrici nella Women’s Soccer United ed è stata testimonial di uno dei brand di sportswear più prestigiosi al mondo per il lancio della collezione Nike Football X OFFWHITE.

LE MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE – MARTINA ROSUCCI

Martina Rosucci è una calciatrice e centrocampista della Juventus e della nazionale italiana. Numero 10 come Alessandro Del Piero, suo idolo, Rosucci è conosciuta per la sua abilità in campo e per un ottimo gioco offensivo. Nel 2012 è stata la prima giocatrice italiana a giocare nel campionato di calcio femminile dei college americani, con la University of Amherst, in Massachussets. Anche lei molto acclamata sui social, vanta 183k follower su Instagram e ha vinto la prima edizione del Pallone Azzurro FIGC 2014 come miglior atleta dell’anno in nazionale. Il suo successo l’ha portata ad essere testimonial per Mizuno e ad aver un cimelio nel Museo Nazionale dello Sport, presso lo stadio Olimpico di Torino. Ad essere esposta è la sua maglia autografata della Nazionale.

LE MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE – BARBARA BONANSEA

Barbara Bonasea è una delle giocatrici più conosciute, attaccante della Juventus e della nazionale. Tifosa bianconera fin da bambina, uno dei suoi più grandi desideri è incontrare Cristiano Ronaldo. Molto apprezzata sui social, con 209k follower su Instagram, è stata premiata nel 2017 come la migliore calciatrice italiana al Gran Galà dell’Associazione Italiana calciatori, e l’anno dopo si è ritrovata al 47° posto della classifica mondiale di Women’s Soccer United 2017. Con un grande amore per questo sport e una determinazione da invidiare, la goleador trentenne è anche testimonial Nike del calcio femminile in Italia e ha scritto un libro, “Il mio calcio libero” in cui racconta proprio della sua passione per questa disciplina.

CONCLUSIONI

Alla fine di questa nostra guida possiamo dire che con gli anni, la visione sul calcio femminile per fortuna è cambiata e sono tante le atlete che lo dimostrano. Abbiamo elencato solo alcune delle calciatrici più importanti in Italia, perché servirebbero innumerevoli pagine per scrivere tutti i nomi. Questo è un chiaro segno di come, non solo sono tante le donne che si appassionano a questa disciplina e che decidono di coltivare il loro talento, ma sono in aumento anche le percentuali di quelle ragazze che hanno sempre avuto paura di praticare questo sport, per timore che venga considerato troppo “da maschi” e che hanno deciso finalmente di lasciarsi andare ed essere sé stesse. Tutte le giocatrici da noi riportate e non solo, sono un vanto per l’Italia e la speranza è che di generazione in generazione la lista possa solo incrementare.