CALCIO – La talentuosa Brunilde Anastasi passa dalla JSL Women all’ACF Fiorentina

Grande soddisfazione per la società neroverde

Il sogno di Brunilde Anastasi è diventato una bella realtà. La giovane e talentuosa centrocampista (classe 2007) è ufficialmente una giocatrice dell’ACF Fiorentina; si tratta del secondo trasferimento di una tesserata della Junior Sport Lab in un club professionistico.

Per Brunilde, che aveva già avuto l’opportunità di giocare con la maglia viola il torneo “Viareggio Women’s Cup”, inizia un’importante esperienza in una società di primo piano del mondo calcistico italiano. Nel momento della fatidica firma, erano presenti, nella splendida struttura del Viola Park, oltre alla famiglia Anastasi, il direttore sportivo di ACF Fiorentina Simone Mazzoncini e il direttore tecnico neroverde Marco Palmeri, che ha espresso la soddisfazione e l’orgoglio dell’intera società per questo passaggio all’ACF Fiorentina, che fa il paio con quello di Sofia Di Benedetto, due anni fa, al Sassuolo: