CALCIO – Messina, chi ha segnato più gol nella storia del club: la classifica

La classifica dei marcatori di tutti i tempi

Il nostro calcio è ricco di squadre che di anno in anno ne hanno segnato la storia. Chi più chi meno, ogni società calcistica ha una sua tradizione e pertanto va rispettata. Alcune, però, sono riuscite ad arrivare ai massimi livelli spingendosi fino alla Serie A.

Squadre come Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio non sono più una novità in tal senso, dal momento che sono ormai da anni in pianta stabile nel massimo campionato italiano, arrivando anche a giocare in Europa come hanno fatto i nerazzurri nella scorsa stagione andando contro i pronostici della vigilia come quelli che possiamo vedere e analizzare in questa sezione delle scommesse sulla Champions. Poi, ci sono anche tutti quei club che sono riusciti a cucirsi almeno uno Scudetto sul petto nel corso della storia.

Altri, invece, non hanno vinto nessuno di questi trofei, ma ciononostante sono riusciti ad entrare nel cuore dei tifosi, anche non per forza sostenitori di quella precisa squadra, per via di alcune loro stagioni incredibili in A con risultati che andarono anche oltre ogni più rosea aspettativa.

Tra queste le squadre siciliane come il Palermo calcio, il Catania, ma in particolare, c’è il Messina, tra i club più antichi d’Italia essendo stato fondato nel lontano 1900. Una squadra che vanta quindi un’importante tradizione e che ha disputato cinque stagioni in Serie A da quando esiste la formula del girone unico.

L’ultima sua presenza risale alla stagione 2006/2007, che li vide arrivare ultimi in classifica dopo tante difficoltà a livello societario. Appena due anni prima, però, la formazione siciliana ottenne il suo miglior piazzamento nella massima categoria calcistica, arrivando addirittura in settima posizione che gli consentì peraltro di qualificarsi alla Coppa Intertoto della stagione successiva.

La partecipazione sfumò per via della mancata licenza Uefa, lasciando grande rammarico ai suoi tifosi, ma quel risultato, così inaspettato, resta a pieno titolo come uno dei più bei momenti della storia del club giallorosso.

Ciò anche grazie ai suoi giocatori che disputarono un campionato eccezionale, con alcuni dei quali che arrivarono persino a vestire la maglia della Nazionale e che sono riusciti ad entrare nella classifica dei top marcatori della storia del Messina.

Messina, la classifica dei marcatori all-time

Tra i giocatori che sono entrati nella storia del Messina per via dei loro gol troviamo il grande Eugenio Fascetti che, prima di lasciare il segno come allenatore in diverse piazze italiane, è stato centrocampista di lungo corso vestendo le maglie di squadre come Bologna, Juve e Lazio oltre a quella giallorossa con cui ha segnato 12 reti.

Poi, tra gli altri, troviamo Nicolas Cordova, cileno classe ’79 che ha giocato per tanti anni in Italia diventando famoso anche per le sue punizioni e i tiri da fuori area che hanno fruttato diversi gol per le squadre per cui ha giocato. Con il Messina, in particolare, ha messo a segno ben 13 sigilli in 65 presenze. Con 15 gol c’è poi Pedro Costa Ferreira, ex giovanili di Inter e Sassuolo con un passato anche tra le fila del Lecce.

Questo soltanto per citare alcuni tra i più noti giocatori ad aver vestito la maglia dei siciliani, peraltro indossata anche da Christian Riganò, che ha avuto una media di più di un gol a partita nella sua parentesi messinese, per poi arrivare in Serie A e nella Liga spagnola con Fiorentina, Levante e Siena. Per lui 19 gol in 28 presenze.

A quota 20 troviamo poi Ciro Foggia e Filippo Nicoletti, mentre a 21 Pietro Arcidiacono e Giampiero Calloni. 23 per Antonio Colomban, 24 per Sebastiano Alicata e Salvatore Cocuzza e 26 per Nicola Ciccolo,

Poi, ad aprire la top ten, una recente conoscenza del calcio italiano, il terzino Alessandro Parisi, che con il suo mancino ha “fulminato” molte difese e portieri avversari durante la sua carriera.

Al nono posto troviamo poi Denis Godeas, bomber di razza con un lungo trascorso in Serie B dove ha segnato tanti gol. Con i giallorossi ha segnato 29 gol in 75 presenze.

Ottava posizione, invece, per Salvatore Sullo (30 gol in 167 presenze) e settima per Adelchi Brach, anche lui a quota 30 ma con meno presenze rispetto a Sullo (143). Sesto, un compagno di squadra di Parisi, Riccardo Zampagna, che con il Messina ha segnato 33 gol per poi giocarsela anche in Serie A con l’Atalanta.

Top 5 aperta da Igor Protti, storica bandiera del Livorno con un importante trascorso anche con la maglia del Messina che ha vestito in ben 114 occasioni diverse.

Al quarto posto, troviamo poi un altro bomber, Giorgio Corona, autore di 39 reti in 127 presenze. Terza posizione per “Re Artù” Arturo Di Napoli, bandiera del Messina e anche lui compagno di Zampagna e Parisi nella storica settima posizione in Serie A. per lui sono 46 gol in 131 presenze.

46 come un altro grande del Messina, il grande Totò Schillaci, eroe dei Mondiali del 1990 con la maglia dell’Italia. L’attaccante ex Juve ha segnato 46 gol in 123 presenze. In prima posizione c’è però Vittorio Torino, che nelle sue 100 presenze con la maglia messinese è riuscito a mettere la firma su 48 gol.