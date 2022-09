CALOGERO LEANZA – Una scelta che guarda al futuro

Calogero Leanza: “Lavoriamo insieme per una Sicilia che restituisca a tutti speranza, dignità e opportunità reali”

Avvocato, impegnato in varie attività sociali, la politica nel DNA (figlio dell’ex Presidente della Regione, il DC Vincenzo Leanza scomparso nel 2004), Calogero Leanza è il volto nuovo di un partito, il PD, che punta sui giovani, sulla loro vivacità intellettuale ed impegno.

“Ho scelto di scendere in campo nella lista del Partito Democratico – scriveva il giovane avvocato a fine agosto sul suo profilo social – Una scelta ponderata, che guarda al futuro.

Se gli elettori lo vorranno proporrò un progetto che parte dalla volontà forte e decisa di voler portare avanti gli ideali e i principi che da sempre contraddistinguono l’agire politico della mia famiglia, ma con lo sguardo rivolto al futuro”.

Programmi, progetti e l’entusiasmo di chi sa bene che incontro e ascolto sono la: “Condizione necessaria per essere portavoce delle istanze del territorio e di ogni singolo cittadino”.

“Innovazione, occupazione e sviluppo, sono per me i principi cardine – temi imprescindibili – per chi ha a cuore le sorti della nostra Sicilia; su questi voglio fondare il mio impegno quotidiano”.

27 anni, avvocato, partecipa attivamente alla vita associativa di diverse realtà territoriali offrendone contributo anche come professionista.