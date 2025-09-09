CAMBIAMO CAPO – Turismo e cultura, patto tra Naso e Capo d’Orlando: l’idea della minoranza

CambiAmo Capo propone un Protocollo d’Intesa tra Capo d’Orlando e Naso per turismo e cultura condivisi

ai margini del convegno

Il gruppo consiliare di minoranza CambiAmo Capo ha preso parte al convegno “Naso Capo d’Orlando, Ieri Oggi Domani”, presentando una proposta concreta di collaborazione tra i due Comuni. I consiglieri Linda Liotta, Sandro Gazia, Giuseppe Truglio e Renato Carlo Mangano hanno infatti illustrato la bozza di un Protocollo d’Intesa finalizzato a creare una rete stabile per la promozione culturale e turistica del territorio.

Il documento, che sarà sottoposto al vaglio delle amministrazioni e dei rispettivi Consigli comunali, mira a unire le forze per valorizzare le eccellenze locali e costruire un’offerta turistica integrata. Quattro i principali obiettivi individuati: promozione culturale e turistica, sviluppo economico legato anche all’agricoltura e all’artigianato, valorizzazione del patrimonio storico e culturale e politiche di mobilità sostenibile.

Per garantire l’attuazione delle iniziative, il protocollo prevede l’istituzione di una Cabina di Regia Politico-Strategica, composta da rappresentanti politici e tecnici dei due Comuni, con il compito di definire linee guida comuni e approvare un programma annuale di attività.

«Una mancanza d’intenti tra le due comunità sarebbe non solo irragionevole, ma anche controproducente da un punto di vista economico – hanno sottolineato i consiglieri – tenuto conto che l’espressione più potente e visibile della nuova economia è il turismo globale, divenuto una delle più importanti industrie del mondo».

La proposta guarda anche oltre la promozione turistica: dalla tutela del territorio alla valorizzazione delle colture tradizionali, fino al sostegno a produzioni a km 0, attività culturali e manutenzione del patrimonio architettonico.

Un progetto che – se accolto – rappresenterebbe un passo significativo verso una visione comune e strategica di sviluppo, capace di mettere a sistema le risorse dei due centri e rilanciare la competitività del territorio nebroideo in chiave nazionale e internazionale.