CAMPO ESTIVO – A Sinagra quello della Croce Rossa

Quest’anno i volontari della CRI DEL TIRRENO avvieranno un campo estivo per bambini che punta ad aver la massima adesione delle fasce più deboli della popolazione

al 2 all’8 agosto

La Croce Rossa Italiana Comitato del Tirreno – Nebrodi, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizza dal 2 all’8 agosto il CRI Green Camp, un campo Estivo esperienziale, finanziato dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia, che avrà luogo nel Comune di Sinagra, nello splendido parco Merendino.

CRI GREEN CAMP

Il Campo, aperto a tutti i ragazzi dagli 8 ai 13 anni, che ha come tema la salvaguardia dell’ambiente e delle specie animali, avrà la durata di una settimana con pernottamenti in tenda ed interventi di esperti dei temi trattati, sarà per i ragazzi un’avvincente immersione nella natura ed offrirà loro l’opportunità di conoscere e sperimentare l’ambiente nel quale vivono.

Il CRI GREEN CAMP, totalmente gratuito, oltre ad essere un’opportunità di crescita e apprendimento mediante la sperimentazione diretta, è una preziosa occasione per i ragazzi di riappropriarsi delle categorie spazio – temporali, per loro fondamentali e drasticamente modificate nei lunghi periodi del distanziamento sociale causato dal Covi 19.

Per informazioni: Roberta 3348817050

mail tirrenonebrodi.giovani@sicilia.cri.it