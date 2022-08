CANDIDATI – Germanà capolista per la Lega al Senato nel collegio della Sicilia Orientale

L’ha ufficializzato lo stesso candidato

“Cari Amici, sono ufficialmente candidato capolista per la Lega al Senato nel collegio della Sicilia Orientale!” A scriverlo è Nino Germanà che aggiunge: “Con l’entusiasmo che mi contraddistingue spenderò tutte le mie energie per incontrare tutte le persone che avranno voglia di farsi ascoltare. Per me sarà un onore portare la voce di Messina e della Sicilia a Roma, a palazzo Madama”.

Lo stesso Germanà ha poi confermato il suo appoggio a “Schifani Presidente”, affermando: “In Sicilia il Movimento 5 Stelle corre da solo e mette fine al teatrino svenevole messo in piedi in queste settimane insieme al Pd. Cambia poco per noi : dopo i disastri, gli errori fatti, le parole al vento gli elettori hanno ben chiaro chi siano gli esponenti di Pd e M5s. Il centrodestra, con l’autorevolezza di Schifani presidente, è a un passo dalla vittoria per garantire alla nostra Regione il ruolo che merita. #Credo che come LEGA lavoreremo ancora di più per portare a casa questa importante vittoria per il futuro della Sicilia”.

Resta l’attesa – tra politica e curiosità – su chi Germanà farà confluire i suoi voti alle regionali, visti le ancora ipotetiche, voci sui nomi dei tanti candidati che dovrebbero riempire le liste della Lega.