CANOTTAGGIO – Grandi risultati alla prima regata regionale per il Club Nautico Paradiso e Club Nautico Messina

Prima regata regionale Lago di Poma, grandi risultati alla prima regata regionale di canottaggio per i circoli messinesi Club Nautico Paradiso e Club Nautico Messina

Si è conclusa domenica scorsa la prima regata regionale disputata sul lago Poma a Partinico.

Grande adesione alla giornata di gare, con la partecipazione di 14 società provenienti da tutta la Sicilia, 477 atleti e 45 gare in programma.

Tra le protagoniste messinesi dell’appuntamento due importanti società quali il Club Nautico Paradiso ed il Club Nautico Messina.

Il C.N. Paradiso ,allenato dalla campionessa del mondo Serena Lo Bue e dal plurititolato Emanuele Passalacqua, anche quest’anno continua a fare crescere i suoi numeri con la presenza di 20 equipaggi gara.

Questi i risultati della giornata:

– medaglia d’oro nella gara di grande prestigio delle società dell’ otto senior maschile con Lo Bue Francesco, Marco Giunta, Sergio Azzolina, Ruta Aldo, Bonanno Giuseppe e Serena Lo Bue a timone misto Telimar, che ha visto primeggiare il club sugli altri club messinesi

– medaglia d’oro nel singolo senior femminile con Serena Lo Bue che, oltre ad allenare il club, continua a distinguersi nelle varie gare; nella stessa gara 7° posto per Meo Alice

– medaglia d’argento nel quattro di coppia junior maschile per Ficarra misto Telimar

– medaglia d’argento nel quattro di coppia Senior maschile con Lo Bue Francesco, Giunta Marco, Ruta Aldo, Sergio Azzolina

– medaglia d’argento nel doppio senior femminile per Serena Lo Bue misto con la Canottieri Peloro in una gara testa a testa fino alla fine

– medaglia di bronzo nel due senza junior maschile con Rossi Ettore misto CN Messina

– medaglia di bronzo nel doppio senior maschile per Bonanno Nicola e Arrigo Giovanni

– medaglia di bronzo nel quattro di coppia cadetti maschile con Soraci Angelo misto Telimar gara in cui si segnalano anche un 4° posto per Pagano Enrico misto Lauria ed un 5° posto per Calcagno Giovanni misto Peloro e Cariddi

– 4° posto nel quattro di coppia ragazzi maschile con Gioele Bagalà misto Cus Palermo e Ortigia

– 4° posto nel 7,20 cadetti maschile con Soraci Angelo

– 4° posto nel doppio allievi C maschile con Giordano Andrea misto Telimar

– 4° posto nel due senza senior maschile per Bonanno misto con il CUS Palermo

– 5° posto quattro di coppia senior femminile per Meo Alice misto Cus Palermo e Marsala

– 6° posto nel doppio cadetti maschile con Calcagno Giovanni-Pagano Enrico

– 7° posto nel 7, 20 allievi C maschile con Marino Bruno

Anche per il CN Messina del presidente Aldo Soave e allenato da Roberto Manganaro grande giornata di gare con il raggiungimento dei seguenti risultati:

– 2° posto nel singolo master femminile Curró Tiziana

– 2° posto nel doppio master maschile Scaglione Alessio – Manganaro Stefano

– 3° posto nel quattro di coppia master maschile Manganaro Roberto – Scaglione Alessio – Bardetta Antonio – Manganaro Stefano

– 3°posto nel 2-Junior Bitocchi Giuseppe misto CN Paradiso