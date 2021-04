CAPO D’ORLANDO – Coronavirus, 7 i casi positivi

Aggiornamento sull’emergenza coronavirus

Nuovo aggiornamento sull’emergenza coronavirus in corso a Capo d’Orlando. Dal suo profilo social, Franco Ingrillì segnala che

“Nel computo tra guariti e nuovi ingressi, la situazione Covid in questo inizio settimana vede una diminuzione dei soggetti positivi (7) e un incremento delle persone in quarantena come contatti stretti (22). Rispetto al contesto generale in Sicilia, a Capo d’Orlando la situazione sembra essere sotto controllo, ma è chiaro che non possiamo distrarci e dobbiamo sempre mantenere comportamenti responsabili.

Domani mattina i vertici dell’Asp effettueranno un sopralluogo al centro vaccinale di piazza Bontempo che è praticamente pronto. Sarà l’occasione per stabilire i i dettagli organizzativi per le prenotazioni e per l’arrivo dei vaccini”.