CEFALU’ – Il video di Bella Sicilia da venerdi sulle reti nazionali con Michele Isgrò e Luca Galtieri l’inviato di Striscia la Notizia

La “Ntinna a mare” su Canale Nazionale 83 e su Bom Chanel canale 68 digitale terrestre e 5068 di SKY

Lo strepitoso successo con 65milioni di visualizzazioni per il video realizzato da “Bella Sicilia” in occasione dell’evento ‘ntinna a mare di Cefalù, ha generato una colossale promozione e attratto l’attenzione di tante persone in tutto il Mondo. Social, giornali e media hanno menzionato e rilanciato il video di Bella Sicilia amplificando ulteriormente la visibilità con ben 59mila condivisioni dalla sola pagina del social network di Bella Sicilia. Il video è arrivato anche all’attenzione di Luca Galtieri già inviato di Striscia la Notizia di Canale 5, il famoso personaggio con la giacca rossa e il punto interrogativo. Dopo una telefonata di Luca alla redazione di OndaTV si è convenuto di realizzare un collegamento tra Liguria e Sicilia per parlare ulteriormente del tradizionale e antichissimo gioco di Cefalù, la ‘Ntinna a mare.

Il collegamento televisivo con Luca Galtieri è stato affidato a Michele Isgrò coordinatore e conduttore dei documentari di Bella Sicilia con esperienza e presenze in altri servizi di reti nazionali. La “ntinna a mare” di Cefalù sarà quindi presente nel programma TG EVENTS curato da Luca Galtieri con una media di ascolti settimanali di 2 milioni di tele-social-spettatori.

Prevista la messa in onda in ben ottanta televisioni regionali e nazionali in più date, questo il programma: Venerdi 27 Agosto nel pomeriggio prima uscita sul canale Vimeo di TGEVENTS puntata n°549; Sabato 28 Agosto e giorni a seguire il servizio sarà trasmesso nel circuito di 80 emittenti regionali di tutta Italia; Lunedi 30 Agosto alle ore 20,15 sarà trasmesso sulla rete nazionale di Canale Italia 83; Martedi 31 Agosto alle ore 20,00 sarà trasmesso su Bom Channel canale 68 del digitale terrestre e 5068 di SKY; Domenica 5 Settembre alle ore19,30 replica su Bom Channel canale 68 del digitale terrestre e 5068 di SKY. Un estratto del servizio sarà trasmesso anche all’interno dei telegiornali regionali di Onda TV.

Un volano promozionale incalcolabile con un numero di visualizzazioni destinate ad una continua ascesa. La diffusione dell’antica tradizione cefaludese raggiungerà cosi milioni di famiglie e smartphone di ogni parte d’Italia e del Mondo.

Plausibile la soddisfazione del Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina che nei giorni antecedenti la registrazione si era premurato affinché nel servizio venisse posta in risalto la passione e l’enorme impegno degli organizzatori della “‘ntinna a mare” nonché l’attaccamento alle tradizioni e la fede immensa che i cefaludesi hanno verso il Santissimo Salvatore Patrono della Città. Parole di elogio del Sindaco Rosario Lapunzina anche per l’impegno del Circuito Turistico Bella Sicilia di cui Cefalù fa parte ormai da tempo e per l’operatore di OndaTV che materialmente ha realizzato il video divenuto virale sui social. Si tratta di Adriano Monachino autore di svariate riprese video emozionanti e promozionali della Sicilia.

Naturalmente la tradizione e gli aneddoti della “’ntinna a mare” sono infiniti mentre i tempi dei servizi televisivi nazionali sono ridotti, proprio per questo la redazione di Bella Sicilia/OndaTV ha deciso di realizzare un successivo approfondimento con tutti i protagonisti, per rivivere in modo più ampio l’evento e sentire da vicino gli autori, quindi festeggiare insieme al Sindaco e al vincitore Nino Papa e l’enorme successo di visibilità.

Il gioco della ‘Ntinna a mare rilase probabilmente all’epopea dei velieri e nasce come un passatempo per i marinai. Da moltissimi anni non si svolge più sulle imbarcazioni ma sul molo del borgo marinaro dove viene fissato, in direzione mare, un asse di 16 metri intriso e cosparso di grasso naturale. La sfida consiste del riuscire ad afferrare una bandiera posta all’estremità raffigurante il S.S. Salvatore Patrono di Cefalù, spezzare l’asticella che regge la bandiera e tuffarsi in acqua. Per tradizione possono partecipare solo 17 figli maschi di pescatori. L’edizione 2021 è stata vinta da Nino Papa.

“Siamo contenti dice Michele Isgrò, nei miei tanti ruoli vitae ho compreso che la comunicazione è una cosa seria, non si improvvisa ne si inventa dall’oggi al domani. E’ frutto di esperienza, di studi di strategie di professionalità. Il successo va costruito e coltivato. Con il Circuito Bella Sicilia stiamo facendo un lavoro lodevole, certificato dai continui consensi che giungono da cittadini, followers e dagli amministratori dei comuni coinvolti. Ognuno deve condurre il ruolo per cui è specializzato o chiamato. Spesso vedo amministratori che affidano la comunicazione o i tentativi di promo alla propria paginetta facebook illusi di raggiungere il mondo con cento like, o mille amici social. Peggio, molto peggio alcuni politici che anziché governare in modo concreto si trasformano in avventati promoter dei territori. La Sicilia ha bisogno della buona ed efficace comunicazione, i professionisti ci sono. Noi continueremo con passione con Bella Sicilia a Raccontare la Sicilia che Vive”.

Alcune emittenti che trasmetteranno il servizio di Bella Sicilia realizzato da TG Events : TGEVENTS TELEVISION – Canale 6 TVM (Friuli Venezia Giulia) – La Nuova TV (Basilicata) – TeleVallo (Campania) – Trentino TV – Teleromadue (Lazio Canale 89 ) – Videostar (Lombardia canale 90 – Piemonte canale 97) Video Mediterraneo – Telecittà Padova (Veneto) – Tvi Molise – Post TG – Catalan TV (Sardegna) – Mediterraneo Sat – Telegenova Live (Liguria) – Imperia TV (Liguria) Antennasud – (Puglia) – Alto Adige TV – Canale 11 (Lombardia) – Teleuniverso (Lazio) – Fano TV (Marche) – VideoCalabria – Quartarete Piemonte – Telecittà Padova (Veneto) – AB Channel – Canale 195 Abruzzo – AB Channel – Canale 213 Lazio – AB Channel – Canale 294 Toscana – AB Channel – Canale 174 Piemonte – AB Channel – Canale 272 Veneto e Friuli V.Giulia – AB Channel – Canale 216 Trento e Bolzano – AB Channel – Canale 695 Emilia Romagna – Tele Radio Orte (Lazio) – Teleromadue ( Lazio Canale 89 ) – AB Channel – Canale SKY 835 – AB Channel – Canale 195 Abruzzo – AB Channel – Canale 213 Lazio – AB Channel – Canale 294 Toscana – AB Channel – Canale 174 Piemonte – AB Channel – Canale 272 Veneto e Friuli V.Giulia – AB Channel – Canale 695 Emilia Romagna – TELELOMBARDIA E ANTENNA 3