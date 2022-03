CELEBRITA’ – Ecco dove sono nate le star più famose in tutto il mondo

La mappa delle città natali delle star

Fino a qualche decennio fa, si era soliti parlare di personaggio famoso più che altro in riferimento ai miti del mondo del cinema. Ora, invece, questo concetto è molto più ampio e variegato, dal momento che non include più solamente attori e attrici, ma anche tanti personaggi che hanno acquisito fama e successo a livello planetario in altri settori.

Proprio per questa ragione, il casinò online di Betway ha voluto realizzare una ricerca di particolare interesse, che mira proprio a individuare le città con più stelle al mondo. Insomma, una sorta di mappa geografica delle città che hanno dato i natali al più alto numero di personaggi illustri.

Dominio newyorkese in classifica

Inevitabile che la città che ha dato i natali a gran parte delle celebrità mondiali sia New York. Qui, infatti, sono nate addirittura 48 celebrità. Un numero straordinario, che acquista ancora più valore se si pensa che ben quattordici di queste hanno vinto almeno un Oscar. Tra cinema, musica e scienza, la città della Grande Mela ha sfornato davvero molti personaggi famosi.

Quanto talento che arriva dal Regno Unito

Subito dopo la Grande Mela, è inevitabile citare Londra come città in cui sono nate tantissime stelle. Undici dei tredici artisti inglesi che hanno vinto un Oscar, infatti, provengono proprio dalla capitale inglese. Anche in questo caso, ci sono certi nomi che fanno venire i brividi: ad esempio, il ben noto attore di Star Wars, ovvero Alec Guinness, per non parlare della vera e propria star di Downton Abbey, ovvero Maggie Smith. Non da Londra, ma da pochi chilometri più in là, a Reading per la precisione, è nata anche Kate Winslet.

Se anche nel mondo della musica Londra ha dato i natali a un gran numero di artisti famosi, Adele, Elton John e Sam Smith tra gli altri, non si può dire che qualche celebrità inglese non arrivi pure da Middlesbrough. In modo particolare, da questa città che si trova nella zona a nord-est del territorio inglese, provengono due tra gli allenatori di calcio più famosi a livello mondiale. Si tratta di Brian Clough e Don Revie che, con le sfide, hanno infiammato gli anni Settanta.

Anche nel resto del Regno Unito non mancano gli esempi di spessore. Sorprende la Scozia, dove sono nati artisti del calibro di Eduardo Paolozzi, che proviene da Edimburgo ed è nato da genitori italiani, ma anche il deejay conosciuto in tutto il mondo Calvin Harris, che è originario di Dumfries, per non parlare del ben noto chef stellato Gordon Ramsay, che è nato in quel di Johnstone.

Stesso discorso per il Galles, che ha dato i natali a diversi personaggi che sono diventati celebri in special modo nell’universo del calcio e in quello del cinema. Impossibile, infatti, non fare riferimento a una bandiera del Manchester United come Ryan Giggs, nativo di Cardiff, e a uno dei bomber più forti di tutto il Novecento, ovvero John Charles, che ha giocato nel Leeds e anche nel campionato italiano con la maglia della Juve.

Manager più pagati al mondo: ecco da dove arrivano

Gli Usa sfornano talenti su talenti e il campo imprenditoriale è un altro di quelli che vengono dominati dalle città a stelle e strisce. Infatti, provengono proprio dagli Usa ben settanta dei cento manager che hanno lo stipendio più alto a livello mondiale. Scendendo un po’ più nello specifico, ci accorgiamo come a fare la voce grossa è, in modo particolare, lo stato di New York, dove sono nati ben ventuno grandi manager, e dieci in modo particolare proprio nella “City”.

Nel corso degli ultimi anni, però, le nazioni asiatiche stanno risalendo in classifica, ad esempio, l’India può vantare ben cinque dirigenti tra i più pagati in tutto il mondo, senza dimenticare come pure Taiwan e Iran ne hanno tre a testa. E l’Europa? Fa un po’ fatica a tenere il passo in questo ambito, con la sola Inghilterra che ne può vantare ben tre.