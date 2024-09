CENTRO DIURNO CAMELOT – Al via la quattordicesima edizione del Congresso Multidisciplinare dell’Osservatorio di Antropologia Cognitiva ed evoluzionistica “Archetipi e Territorio”

Tema dei tre giorni di lavori congressuali: “La vita come viaggio eroico. L’ignoto, la paura, il coraggio, la scelta”

Si è svolta presso il Centro diurno Camelot, alla Cittadella Sanitaria, la conferenza stampa di presentazione della 14° edizione del Congresso Multidisciplinare promosso dall’Osservatorio di Antropologia cognitiva ed evoluzionistica Archetipi e Territorio, presieduto dal neurologo dott. Giuseppe Mento di concerto con il Comune di Mandanici, l’ Associazione Il centauro O.d.v e il Museo Regionale di Messina. Il tema sul quale si confronteranno i diversi e qualificati relatori nella tre giorni di lavori congressuali quest’anno sarà : “La vita come viaggio eroico. L’ignoto, la paura, il coraggio, la scelta”-

Ad illustrare il programma della tre giorni di lavori scientifici l’avv. Silvana Paratore che presenterà la Cerimonia Inaugurale del Congresso che si svolgerà giorno 06 settembre alle ore 17:30 al Museo Etnoantropologico S. Salvatore di Mandanici . L’evento ha affermato la Paratore si inserisce in quelli che vengono definiti “gli incontri residenziali di Mandanici” che ogni anno, si soffermano su tematiche multidisciplinari di ampio respiro culturale, umanistico e scientifico, che mettono a confronto cultori di diverse discipline.

A porgere i saluti, in conferenza stampa , il Sindaco di Mandanici Armando Carpo presente con una delegazione comunale composta dall’Assessore Agostino Scoglio, dalla Presidente e dalla Vice presidente del Consiglio Comunale Santina Ciatto e Marianna Mantarro e dal Comandante della polizia municipale di Mandanici Saitta Giuseppe. A seguire hanno preso la parola la dott.ssa Tiziana Frigione Direttrice del Centro diurno Camelot, la quale ha rivolto ai presenti il saluto a nome anche del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Messina dott. Giuseppe Rao, sottolineando l’importanza del titolo scelto per il congresso di Mandanici sul quale si sono confrontati anche gli utenti del centro Camelot: due di loro Vittorio ed Antonella hanno rivolto interessanti domande ai relatori presenti; il dott. Giuseppe Mento che ha illustrato il percorso emozionale che lo ha condotto alla scelta del titolo del congresso, precisando come questa edizione sia dedicata alla memoria della Signora Giusy Napoli Scarcella, eroina dei nostri tempi. Il titolo ha precisato Mento nasce da una rivisitazione di idee, pensieri e concetti sulle attuali criticità che la modernità ci pone. In una società malata di disattenzione cronica non bisogna dimenticare gli eroi invisibili negli ospedali, nelle strutture sanitarie, in tanti luoghi che sono fondamentali per salvaguardare la società. Ad intervenire all’incontro anche il dott. Matteo Allone Presidente dell’Associazione Il Centauro O.D.V. che al congresso relazionerà sul Viaggio di Ulisse, che ha ricordato la sinergia che perdura da 14 anni tra l’associazione e l’osservatorio di antropologia cognitiva ed evoluzionistica Archetipi e territorio, sinergia che ha portato i temi relativi alle piu’ interessanti argomentazioni psicosociali in un contesto territoriale fertile e ricettivo ai cambiamenti; Il prof. Marcello Aragona il cui intervento di domenica avrà come titolo ” Il misterioso cammino dell’anima: la resa che risveglia il destino dell’eroe” che ha dichiarato come il tema scelto quest’anno sia importante per lo sviluppo delle potenzialità eroiche che ci permettono di oltrepassare le difficoltà individuali di fronte a scelte superiori personali e sociali; Il prof. Luigi Baldari che ha anticipato l’intervento che terrà a Mandanici sul coraggio di denunciare delle donne vittime di violenza; la dott.ssa Barbara Valenti che ha introdotto l’argomento sul viaggio eroico del cervello attraverso la vita, la prof.ssa Rosalba Lazzarotto che attraverso la musica ed i super eroi, si soffermerà sulle capacità di resilienza nel quotidiano dei giovani adolescenti e degli adulti; l’artista Antonella Gargano che rappresenterà sabato sera Colapesce, l’eroe del mare che trasforma la propria paura in coraggio. Dentro ognuno di noi c’è un eroe che deve rinascere e risvegliarsi.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Mandanici, dell’ Università degli Studi di Messina e dell’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Messina.

Nel corso della cerimonia inaugurale di giorno 6 settembre sarà consegnato il Premio Raoul Di Perri 2024 per la scienza, l’arte e la cultura. L’evento si concluderà la sera di domenica 8 settembre. Ingresso libero