CINEMA – Dal 6 settembre ripartono le proiezioni del Cineforum Don Orione alla Multisala Apollo di Messina

Prime visioni selezionate

Cineforum nel segno della qualità cinematografica con film non distribuiti e per la prima volta proposti in città. Prime visioni selezionate con cura attraverso un lungo lavoro, accompagnate da schede critiche e – laddove sia possibile – anche da “Incontri con gli autori”. Dal 6 settembre ripartono le proiezioni del Cineforum Don Orione alla Multisala Apollo di Messina. Dopo l’interruzione estiva, il cineforum riprende e completa la programmazione con il film “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto (16.30 – 18.30 – 20.30), lunedì 6 settembre; lunedì 13 settembre con il film “Non si può morire ballando” (alla presenza del regista Andrea Castoldi, della producer Valentina Tomasetto e dell’attore Salvatore Palombi, ore 16.30 – 18.30 – 20.30) e con altre 5 visioni (20, 27 settembre, 4, 11 e 18 ottobre) prima dell’avvio della stagione cinematografia 2021-22 e una nuova campagna abbonamenti. Le proiezioni avverranno come di consueto alla Multisala Apollo di Messina. L’accesso è tramite abbonamento o biglietto. Vigono le regole sull’esibizione del Green Pass valide per l’accesso a tutte le sale cinematografiche in Italia.

Sottolinea Nino Genovese, storico del cinema e presidente del Cineforum Don Orione: «Non è facile riprendere l’attività dopo il lutto che ha colpito il Cineforum Don Orione. La perdita del vicepresidente Giuseppe Corallo, per tutti Pino, colonna storica dell’associazione ma soprattutto amico e persona stimata, ha lasciato un grande vuoto. Mantenere gli impegni con i soci e dare seguito alla “mission” del Cineforum, in questo senso, è certo un modo per preservare la sua memoria. Così, come promesso, con il titolo “Effetto Domino” dal 6 settembre si riaccenderanno le luci in sala per il pubblico del Cineforum. Confermiamo anche l’incontro con il regista Andrea Castoldi il 13 settembre. Scelti, poi, gli ultimi due titoli del cartellone, tra quelli non distribuiti o mal distribuiti a Messina nella scorsa stagione».

Si tratta del più antico circolo culturale a Messina, come sottolinea con orgoglio Genovese: «Aderente alla FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema), il Cineforum vanta un’avventura culturale iniziata nel 1963: siamo il Cinecircolo più antico di Messina e di tutta la Sicilia, e (forse) anche d’Italia. La prossima stagione sarà dedicata a Pino Corallo, che si è sempre dichiarato «orgoglioso» della sua appartenenza al Cineforum: in realtà, però, siamo noi (l’attuale Direttivo in tutte le sue componenti) e tutti i soci che hanno avuto modo di conoscerlo e frequentarlo ad essere «orgogliosi» di averlo avuto fra di noi, certi di non poterlo mai dimenticare per le sue notevoli e indubbie qualità culturali, professionali ed umane, che hanno caratterizzato non solo il suo appassionato, prezioso, proficuo e disinteressato lavoro all’interno dell’Associazione, ma l’intera sua esistenza».

Ecco il programma completo:

6 settembre: “Effetto Domino” (16.30 – 18.30 – 20.30)

13 settembre: “Non si può morire ballando”, alla presenza del regista Andrea Castoldi, della producer Valentina Tomasetto e dell’attore Salvatore Palombi

20 settembre: “Villetta con ospiti” (16.30 – 18.30 – 20.30)

27 settembre: “Dopo il matrimonio” (16 – 18.30 – 21.00)

4 ottobre: “A Tor Bella Monaca non piove mai” (16.30 – 18.30 – 20.30)

11 ottobre: “Il Concorso” (16.30 – 18.30 – 20.30)

18 ottobre: “Minari” (16 – 18.30 – 21)

Sito: https://cineforumdonorione.com/programma/

Contatti Cineforum Don Orione: https://cineforumdonorione.com