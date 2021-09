Mercoledì 22 settembre 2021 presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara alla presenza del Dott. Guerino Testa in rappresentanza del Presidente Giunta Regionale, Marco Marsilio, dall’Avv. Carlo Masci, sindaco di Pescara e da molti amministratori locali, ENBITAL ha promosso la riunione dei professionisti del settore energetico per fare il punto sulla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili nella regione.

Tra tecnici, osservatori, e i responsabili delle aziende che credono nella rivoluzione verde dell’energia sostenibile anche il Consorzio Cassiopea, che ha sede a Milano ma ha un’anima tutta siciliana e che in quest’anno ha fatto rete con una serie di partner in tutta Italia, ma anche all’estero, e che è già pronta con la sua sezione “comunità energetiche” ad accettare la sfida dei rifiuti e delle energie rinnovabile “per un mondo sempre più green”.

Presente ai lavori il dottor Giuseppe Pergola, che è di Sulmona – Vice Excecutive President presso consorzio stabile Cassiopea – vanta esperienze significative nel settore delle Telecomunicazioni, maturate anche come responsabile del Progetto FTTH Open Fiber, Socrate, reti urbane e interurbane, reti larga banda e con una notevole conoscenza del settore delle energie rinnovabili.

Il responsabile del Consorzio con la sua elevata capacità gestionale faceva squadra con i responsabili della Soave Energie che sta attuando un percorso condiviso proprio con la Cassiopea.

Dal convegno abruzzese, che ha visto il contributo tecnico di imprese affermate come SmartLink e Regalgrid Europe, ha permesso di analizzare il processo di costituzione e realizzazione delle comunità energetiche per garantire energia autoprodotta e a bassissimo costo per le comunità territoriali.

“La produzione energetica locale è tra i punti di sviluppo sostenibile di quei territori – ha detto Giuseppe Pergola – che sono attenti alle problematiche ambientali e sociali. Noi stiamo lavorando con la nostra rete di associati su come rivoluzionare il mondo dell’energia e portare una fonte pulita e inesauribile a disposizione di tutti, ”

“La nostra mission – ha sottolineato Giuseppe Pettina che è ai vertici del management del Consorzio Cassiopea nella qualità di Direttore Generale – nasce dall’esigenza di trovare soluzioni rinnovabili e sostenibili nel settore energetico, di sperimentare nuove forme e soluzioni per ridurre i consumi con costi sostenibili per la comunità”.