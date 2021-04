CORONAVIRUS – Sono 1.110 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia

7.995 i tamponi molecolari processati

Sono 1.110 i nuovi casi di Covid-19 che emergono dal bollettino emesso oggi, 12 aprile, dal Ministero della Salute, a fronte di 7.995 tamponi molecolari processati.

10 in meno di ieri i nuovi casi, ma con 548 tamponi in più. Numeri in calo rispetto a ieri, che contribuiscono a far scendere il tasso di positività, che passa dal 15% di ieri al 13,9%.

Tenendo conto anche dei test rapidi, da cui però nel bollettino non emerge nessun positivo, l’incidenza scende al 2,9%. La Sicilia però oggi è terza, tra le regioni italiane, per numero di contagi giornalieri (dietro solo a Campania ed Emilia-Romagna)

Sono ben 20 le persone positive al Covid-19 decedute oggi nell’isola, più del doppio rispetto a ieri, quando erano state 9. I guariti invece sono 352.

Ben 46 persone in più, rispetto a ieri, sono ricoverate in ospedale: adesso sono 1.365, di cui 174 in terapia intensiva (3 in più di ieri, con 8 ingressi del giorno).

Esattamente 500 contagi, il 45% di quelli dell’intera regione, si è registrato nella provincia di Palermo. Contagi a tre cifre per Catania (191), Siracusa (162), e Messina, dove i nuovi casi giornalieri sono 121. Poi 53 casi a Caltanissetta, 34 a Ragusa, 19 ad Agrigento ed infine 15 a Trapani ed Enna.