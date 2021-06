CORONAVIRUS – Sono 156 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia

3.255 i tamponi molecolari processati

Sono 156 i nuovi casi di Covid-19 registrati il 7 giugno in Sicilia, a fronte di 3.255 tamponi molecolari processati (ieri, con 3.424 tamponi, erano stati trovati 275 nuovi positivi.

L’isola scivola al quarto posto, tra le regioni italiane per numero di nuovi casi, mentre dopo l’impennata di ieri torna a diminuire il tasso di positività dall’8% al 4,8%. Tenendo conto anche dei test antigenici, il tasso è invece all’1,6%.

Le vittime legate al Covid nelle ultime 24 ore sono state 3, e fanno salire il totale a 5.876, mentre il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 7.883, in calo di 88 unità grazie ai 241 guariti del giorno.

Il dato in controtendenza è quello dei ricoveri ospedalieri: aumenta, infatti, il numero dei positivi al Covid ospedalizzati: sono 435 in totale (9 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (uno in meno di ieri, con nessun nuovo ingressi del giorno).

A registrare più contagi, tra le province siciliane, sono Palermo e Catania, rispettivamente con 42 e 41 nuovi casi. Nella provincia di Messina sono 24 i nuovi positivi al Covid, poi 17 a Caltanissetta, 14 a Siracusa, 13 a Trapani, 4 a Ragusa, 1 ad Enna e nessun nuovo caso ad Agrigento.